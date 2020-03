Classique info du vendredi 06 mars 2020

L’Opéra de Paris dévoile officiellement sa nouvelle saison 2020-2021

C’est la même que celle révélée cette semaine par le site Olyrix, avec, du côté des nouvelles productions Siegfried, Le Crépuscule des Dieux de Wagner, La Dame de Pique de Tchaïkovski dirigé par Barenboim ou encore Aida de Verdi. Beaucoup de reprises, 11 sur les 18 productions lyriques proposées. Conséquence des pertes engendrées par la grève une seconde brochure indique que pour des raisons économiques, l’Opéra a été amené à modifier sa programmation. Les nouvelles productions de l’opéra Jenůfa et du ballet Le Rouge et le Noir ont été annulées, remplacées par une présentation du ballet Le Parc, de Prejlocaj et un spectacle Jeunes Danseurs.

Un point sur les nominations de la semaine

Le danseur de l’American Ballet Theater de New York, David Hallberg, a été nommé directeur artistique de l’Australian Ballet. Adam Ficher a quant à lui été prolongé à la tête de l’Orchestre symphonique de Düsseldorf jusqu’en 2025.

Un conseil lecture pour ce weekend

Télérama a accordé une longue interview de Claire Gibault menée par la journaliste Sophie Bourdais.

La cheffe d’orchestre, qui fut aussi députée au Parlement européen, revient sur son parcours et présente le concours qu’elle a lancé "La Maestra", qui sera du 16 au 19 mars réservé aux femmes cheffes d’orchestres.

Une initiative pour laquelle Claire Gibault a reçu beaucoup de soutien, mais aussi des réactions plus critiques comme ce commentaire sur Facebook « Les hommes meurent sur les champs de bataille, laissez leur la direction d’orchestre »

Nadia Boulanger pour la Journée internationale des droits des femmes

Dans le cadre de cette journée qui se tient ce dimanche, l’Opéra de Göteborg en Suède donnera en représentation l’unique opéra de la grande Nadia Boulanger : "La Ville Morte", en version de concert. C’est seulement la deuxième fois que cette pièce, composée en 1909 est présentée sur la scène , la première était en 2005.

Percujam, un groupe « hors norme » formé de musiciens autistes

Percujam est un groupe composé de sept adultes autistes résidents du Foyer médicalisé Alternat et de six éducateurs spécialisés, tous musiciens, réunis au sein de l’association Alternote.

Initié il y a vingt ans ce projet a donné naissance à trois albums, des tournées dans toute la France, et des premières parties, de M par exemple, au Zénith et à l’Olympia… La musique est pour ces jeunes adultes un moteur qui leur permet de dépasser leur handicap.

Un reportage de Suzana Kubik.