Classique info du vendredi 05 juin 2020

Une enquête évalue les attentes du secteur culturel suite aux annonces du Président, les instrumentistes à vent s'exprime dans une tribune, Wayne Shorter est malade, le concours de Genève reporté, la nomination de Jochen Breiholz à l’Opéra de Lyon et le nouveau rendez-vous estival de France Musique.

Une enquête du journal Libération sur les attentes du secteur culturel un mois après le programme d’action présenté par Emmanuel Macron

De nombreuses incertitudes demeurent. En quoi consiste la saison « apprenante et culturelle » ? Même interrogation concernant la grande opération de commande publique, est-elle dans les tuyaux ? Pas de nouvelles non plus du fonds d’urgence pour les festivals ou de l’exonération de cotisations sociales pour les artistes-auteurs. Quant à l’année blanche pour les intermittents, une des mesures phares, l’amendement vient d’être voté par le Sénat, « mais ses modalités d’application, prévues dans un décret jamais présenté, sont inconnues », alerte Denis Gravouil, secrétaire général de la CGT spectacle.

Dans la Lettre du Musicien, un collectif d’instrumentistes à vent donne de la voix

« N’ayez pas peur des vents », c’est le message de leur Tribune en réaction à un article paru dans Le Parisien le mois dernier. Portant sur les coulisses de l’émission Le Grand Echiquier, cet article affirmait « qu’un postillon de trompette se projette jusqu’à 4,5 mètres ». Une information erronée, qui fait du tord à notre profession, affirment les signataires. Ils appellent les médias à ne pas céder à la surenchère, « nous n’accepterons plus d’être stigmatisés de la sorte ».

Aux États-Unis, le monde du jazz se mobilise pour venir en aide au saxophoniste Wayne Shorter

Le grand saxophoniste, qui se déplace désormais en fauteuil roulant, ne parvient pas à payer ses soins médicaux. L’organisation SF Jazz a donc décidé de diffuser quatre concerts dirigés par Herbie Hancock, auxquels Wayne Shorter devait participer. Chaque diffusion est assortie d'un appel au dons pour ses frais de santé.

La 75ème édition du concours de Genève est reportée

Consacrée au violoncelle et prévue du 23 octobre au 5 novembre prochain, la 75ème édition de la prestigieuse compétition internationale est repoussée à l’automne 2021. Elle se tiendra en parallèle au concours de hautbois.

Jochen Breiholz est nommé à l’opéra de Lyon

Il deviendra directeur artistique de l’institution à partir de février prochain. L’Allemand était auparavant en poste au Theater an der Wien, en Autriche, depuis 2016.

Le nouveau rendez-vous du mois de juin

Tous les vendredis à 18h, découvrez sur le site et la chaîne YouTube de France Musique une création musicale interprétée par la Maitrise de Radio France. Le projet s’appelle Les chants de Loin. Plusieurs compositeurs ont été sollicités pour écrire pendant le confinements, leurs œuvres ont été ensuite chorégraphiées par Martin Grandperret, et chantées et dansées par les membres de la Maîtrise. Rendez vous ce soir avec la pièce Trois Choses, sur une musique de Pauline Marchand et un texte de Fernando Sabino.