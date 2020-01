Classique info du vendredi 03 janvier 2020

Le Royal Opera House de Londres a trouvé un remplaçant pour le ténor Vittorio Grigolo.

C’est le ténor espagnol Ismael Jordi qui remplacera Vittorio Grigolo dans le rôle d’Edgardo dans l’opéra Lucia di Lammermoor en juin prochain à Covent Garden dans la mise en scène de Katie Mitchell. Cette nouvelle intervient un mois après l’annonce de la suspension de Vittorio Grigolo par le Royal Opera House de Londres et par le Metropolitan Opera de New York, pour des faits d’attouchements remontant à septembre dernier.

On sait d’ailleurs depuis quelques semaines que c’est l’italien Piero Pretti qui remplacera Vittorio Grigolo en février et mars dans le rôle d’Alfredo dans la Traviata du Metropolitan Opera.