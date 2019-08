Classique info du vendredi 02 août 2019

Un projet d’orchestre mélangeant musiciens professionnels et amateurs

En Allemagne, Francois-Xavier Roth, le chef de l’orchestre Cologne veut mélanger musiciens amateurs et professionnels. Il compte fonder ce que des médias allemands nomment un orchestre civique, ouvert à tous, pour tous les âges, afin de diffuser la musique le plus largement possible. Le chef souhaite aussi organiser, un concert avec tous les participants, les amateurs et les pros, à la philharmonie de Kölner en fin de saison, en juin 2020.

Hard news : la mise en scène de Katarina Wagner sifflée au festival de Bayreuth

On reste en Allemagne avec le festival de Bayreuth… La mise en scène de Katarina Wagner, arrière-petite-fille de Richard, pour l’opéra Tristan et Isolde a été sifflée. Selon un média local, les deux rôles principaux n’étaient pas au sommet de leur forme, la représentation a été sauvée par les seconds rôles et la qualité de la direction d’orchestre.

à réécouter émission Le concert du soir Tannhäuser de Richard Wagner au Festival de Bayreuth 2019

Un nouveau festival en Île-de-France

Il a été baptisé Les jardins musicaux de Montreuil, ça se passera donc à Montreuil. Inauguration le 17 août avec le quatuor Varèse qui jouera du Debussy, du Dvorak, du Bartok et même du Glenn Miller. Le festival se tiendra jusqu’au 1er septembre, avec en invité le dernier jour, Gautier Capuçon avec l’orchestre national d’Ile-de-France. C’est à Montreuil, dans deux jardins : le square Patriarche et le parc Montreau.

à lire aussi article Montreuil accueille un orchestre de musiciens venus de différents pays arabes

Grande déception pour les nostalgiques de Woodstock…

Le festival qui devait célébrer les 50 ans de l’événement est annulé. Il devait se tenir du 16 au 18 août, mais les organisateurs ont dû faire face au retrait d’un des principaux partenaires, à la difficulté de trouver un terrain…sans compter le désengagement de plusieurs artistes… Miley Cyrus ou le rappeur Jay Z devaient y participer…finalement mieux vaut qu’il soit annulé.

Une villa pour client amateur de jazz

Si vous disposez de deux millions de dollars et que vous ne savez pas quoi en faire, vous pouvez vous porter acquéreur d’une immense villa située tout près de San Francisco, une villa construite pour un client amateur de jazz et un peu allumé… Elle est en forme de saxophone. Les cheminées sont peintes en jaune, pour évoquer l’instrument. A l’intérieur, vous avez de la ferronnerie en forme de clé sol… En France, c’est le Figaro qui en fait écho avec cette phrase : si vous n’êtes pas amateur de cuivre, mieux vaut passer votre chemin…pas de chance, le saxo n’est pas de la famille des cuivres !