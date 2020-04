Classique info du mercredi 29 avril 2020

Allocution d'Edouard Philippe sur les mesures en vigueur après le 11 mai, pétition en soutien à la culture, tribune écolo par les artistes, de nouvelles annulations de saisons d'Opéras, portes ouvertes virtuelles pour l'opéra de Bordeaux, Serge Gainsbourg s'invite dans la maîtrise de Radio France.

Vers un déconfinement progressif

Édouard Philippe s’exprimait hier devant les députés pour présenter et faire voter le plan du gouvernement en vue de la première phase de déconfinement. Les médiathèques, bibliothèques et petits musées pourront rouvrir le 11 mai, mais pas les grands musées, les cinémas, salles de concerts et théâtres qui resteront fermés, au moins jusqu’au 2 juin, date de la prochaine phase. D’ici là, les rassemblements sur la voie publique ou dans des lieux privés seront limités à dix personnes.

Également, tout les événements de plus de 5000 participants seront interdits jusqu’en septembre. Une mesure qui concerne donc directement les grands festivals.

Pétition en soutien à la culture et au spectacle vivant

Les chanteurs Jonas Kaufmann et Ludovic Tézier ont rédigé une pétition à destination de l’Union européenne et de ses gouvernements. Ils demandent au public de la signer, pour soutenir l'art lyrique et les professionnels du spectacle vivant, durement touchés par les conséquences de l'épidémie de coronavirus. Traduite en cinq langues, elle est disponible sur le site change.org.

Une tribune écologique et sociale par les artistes

Un autre texte a également été signé par plusieurs acteurs et actrices de la vie musicale. Il s'agit d'une Tribune intitulée « Pour un monde musical écologique et social ». Dans ce texte, artistes, chargés de production ou encore professeurs s’engagent à prendre des mesures pour une reprise de l’activité, quand elle sera possible, plus respectueuse de l’environnement. En diminuant par exemple les transports les plus émetteurs ou en favorisant les projets de proximité. Vous pouvez retrouver ce texte, signé entre autre par Bertrand Chamayou, Julien Chauvin, Sébastien Daucé et Vanessa Wagner sur le site cadencerompue.fr.

De nouvelles annulations à Nancy, Reims et Londres

Juste avant les annonces d’Edouard Philippe, l’Opéra National de Lorraine, à Nancy, annonçait à son tour l’annulation de la fin de sa saison 2019-2020. Le remboursement des billets, total ou partiel selon le choix du public, est possible jusqu'au 1er septembre.

Les Flâneries Musicales de Reims ont annulé leur festival d’été.

En Angleterre, le Royal Opera House de Londres suspend lui aussi le reste de sa saison, qui devait se terminer le 23 juillet.

Portes ouvertes virtuelles de l’Opéra de Bordeaux

Aujourd’hui, c'est la Journée internationale de la danse, et pour l’occasion, le Ballet de l’Opéra de Bordeaux vous propose des portes ouvertes sur Zoom ou Facebook. Au programme de ces rendez-vous, cours de danse, échanges avec les danseurs, initiation aux portées ainsi qu'une surprise à 17h45. Toutes les informations sont à retrouver sur le site de l’institution.

La Javanaise avec la maîtrise

La Maîtrise de Radio France a imaginé un grand chœur virtuel avec le Théâtre du Châtelet, France Musique et la participation exceptionnelle de Jane Birkin. L’opération s’appelle "Le temps d’une chanson" et vous invite à interpréter chez vous La Javanaise de Serge Gainsbourg. Des tutoriels sont disponibles sur francemusique.fr, à choisir en fonction de votre tessiture. Si vous le souhaitez, vous avez ensuite jusqu’au 1er mai, ce vendredi, pour envoyer une vidéo de vous en train de chanter afin de faire partie de ce grand chœur virtuel dont les premières images seront dévoilées le 9 mai.