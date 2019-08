Classique info du mercredi 21 août 2019

Christoph Eschenbach, devenu prof au Mozarteum de Salzburg

Après Maxim Vengerov devenu professeur au Mozarteum de Salzburg, c’est au tour de Christoph Eschenbach de devenir professeur.

Certes, professeur honoraire, mais professeur quand même ! Le chef d’orchestre né à Breslau en 1940 prendra fin août la direction du Konzerthausorchester de Berlin mais vient aussi d’être honoré par le Premier Ministre Daniel Günther jeudi dernier à Kiel.

Il devient ainsi le 53e professeur honoraire du Schleswig-Holstein, titre attribué depuis 1967 par le pays.

Suite des tonitruances de l'affaire Kirill Serebrennikov

L'affaire Kirill Serebrennikov, metteur en scène accusé par la Russie de détournement de subventions d’état, se poursuit !

En effet, nous avons appris cette nuit qu’un nouveau rapport de justice va peut-être soulager la mise en résidence surveillée du metteur en scène, à la suite d’une déclaration des experts qui reconnaît que son projet de théâtre coûtait plus cher que ce qui avait été prévu, et que donc les 2,84 millions d’euros ne sont pas les fruits d’un détournement.

Malgré ses conditions d’emprisonnement, Kirill Serebrennikov travaille sur la mise en scène de Nabucco de Verdi pour l’opéra national de Hambourg.

Fred Rister, compositeur de l’ombre de David Guetta, est mort

Le compositeur de musique électronique Fred Rister, à l'origine de tubes planétaires comme "I gotta feeling" des Black Eyed Peas et compositeur de l'ombre de David Guetta, est mort mardi à l'âge de 58 ans.

DJ, producteur et compositeur originaire de Dunkerque, Fred Rister, de son vrai nom Frédéric Riesterer, a collaboré avec DJ Guetta depuis les années 2000 et co-écrit plusieurs grands succès, remportant notamment en 2010 un Grammy Awards pour le titre "When Love Taakes Over".

Fazil Say contre les prospecteurs d’or

Le pianiste turc et politiquement actif Fazil Say a donné un concert en plein-air à Çanakkale, au nord ouest de la Turquie.

Son but ? Protester contre le projet de déforestation, approuvée par le gouvernement turc, qui sera commise par l’entreprise canadienne de prospection minière spécialisée dans l’or, Alamos Gold.

L'opéra pleure la soprano Adelaida Negri

Née en 1943 à Buenos Aires, elle avait 75 ans.

Elle avait étudié le chant à l’institut supérieur de l’art du Teatro Colon, et puis au London Opera Center. De ses débuts, rappelons-nous d'elle dans la veuve joyeuse en 75 au Teatro Colon, débuts d’une longue carrière prestigieuse qui l’a fait chanter au Met, à la Scala, à l’opéra de Vienne, avec à ses côtés des grands noms : de Pavarotti à Placido Domingo.

C’était une soprano sfogato, c’est-à-dire une voix de contralto ou de mezzo mais avec des aigus et une agilité de colorature, qui a ainsi pu rendre justice aux partitions de la Norma, Lucia di Lammermoor ou encore Macbeth.

Elle avait fondé en 1997 La Casa de la Opera de Buenos Aires en 1997 pour aider la carrière des jeunes chanteurs du belcanto en Argentine