Classique info du mercredi 19 août 2020

Roselyne Bachelot s'entretient avec les acteurs du monde culturel. Le Phoenix Symphony annule sa tournée 2020-2021 et l'Orchestre de Philadelphie dévoile sa prochaine programmation. Une touche d'art pour clôturer ce classique info avec des portraits 3D de compositeurs.

La ministre de la culture Roselyne Bachelot débute aujourd’hui une série d’entretiens avec les acteurs du monde culturel

Il s'agit d'un rendez-vous très attendu par l’ensemble du secteur, très impacté par la crise sanitaire. Ses représentants seront reçus en tête à tête par la ministre à partir d’aujourd’hui. En mars dernier en France, les salles de spectacles ont été les premières à fermer et elles n’ont toujours pas rouvert, à quelques exceptions près pour les événements en comité réduit.

Les acteurs du monde du spectacle attendent donc d’en savoir plus sur les mesures qui seront appliquées à la rentrée. Pour l’instant, hormis l’interdiction des rassemblements de plus de 5000 personnes jusqu’au 30 octobre, ils demeurent dans le flou.

Le Phoenix Symphony, orchestre américain, vient d’annuler toute sa saison 2020-21 à cause de l’épidémie de Coronavirus

C’est en effet une année blanche qui s’annonce pour le Phoenix Symphony : ni concert symphonique, ni récital de musique de chambre, ni concert en ligne jusqu’en septembre 2021.

Sa présidente Suzanne Wilson a signé un communiqué sur le site de l’Orchestre, affirmant que cette décision difficile est le moyen le plus sûr et le plus prudent d’assurer le bien être de tous.

Le Symphony Hall devrait rouvrir pour son 75e anniversaire à l’automne 2021.

L’Orchestre de Philadelphie repense sa saison 2020-21

La nouvelle programmation de l’Orchestre de Philadelphie a été révélée hier. Cette saison, les musiciens joueront en plus petits effectifs, à savoir 25 à 30 personnes maximum contre environ 100 habituellement. Les concerts auront lieu sans public, soit au Verizon Hall au Kimmel Center, soit en extérieur, au Mann Center. Ils seront filmés et retransmis en ligne.

Matias Tarnopolsky, président de l’Orchestre de Philadelphie, voit le positif de la situation car cela donne à l’Orchestre l’occasion d’aborder de nouvelles œuvres pour plus petits effectifs.

Parmi les artistes invités se trouvent les pianistes Emanuel Ax et Lang Lang, la soprano Angel Blue ou encore le saxophoniste Brandford Marsalis.

Les compositeurs romantiques plus vrais que nature

Le graphiste Hadi Karimi a réalisé une série de portraits 3D très réalistes postés sur son site et sur son compte instagram. Parmi les célébrités représentées, les grands compositeurs romantiques : Clara Schumann, Franz Schubert, Frédéric Chopin, Franz Liszt, Robert Schumann et Johannes Brahms, si bien reconstitués qu’on a l’impression qu’on pourrait les croiser dans la rue !

Pour parvenir à un tel résultat, Hadi Karimi aurait travaillé à partir de photographies et de masques mortuaires.