Classique info du mercredi 15 avril 2020

Suite à la déclaration d'Emmanuel Macron, de nombreux festivals annulent officiellement leur édition. La Société civile des producteurs phonographiques propose un plan de soutien aux producteurs indépendants français et aux Majors. Enfin retour sur les différentes initiatives culturelles.

Les annulations se suivent suite au discours d'Emmanuel Macron

« Pas de grands festivals avant mi juillet » a donc déclaré le président Emmanuel Macron lundi soir. Quelques heures plus tard, Olivier Py annonçait l’annulation de l’édition 2020 du Festival d’Avignon.

Dès mardi plusieurs festivals de musique actuelle faisaient de même : les Eurockéennes de Belfort, les Francofolies de la Rochelle et les Nuits de Fourvière à Lyon. Jazz à Vienne qui devait se tenir du 25 juin au 11 juillet a également été annulé après les annonces présidentielles.

Le Théâtre des Champs Elysées à Paris suspend toutes les représentations jusqu’au 27 juin, date de la dernière.

Un plan de soutien pour la musique

La société civile des producteurs phonographiques a adopté un plan de soutien. D’un montant de neuf millions d’euros, il est destiné à ses membres et se divise en deux volets. La SCPP réunit la majorité des producteurs indépendants français et les sociétés internationales comme Sony, Universal et Warner.

En Allemagne, les amateurs de musique pourraient être privés de spectacles pendant un an et demi. C’est au conditionnel, mais selon le président de l’Académie des Sciences Leopoldina, la fermeture des salles et des stades pendant 18 mois serait, "certainement très avisée". Une Académie dont les avis sont suivis par le gouvernement allemand précise l’AFP.

Point sur les différentes initiatives musicales

Le Metropolitan Opera de New York organise un grand gala en ligne le samedi 25 avril. 40 interprètes y prendront part, en direct depuis leur salon avec Anna Netrebko, Jonas Kaufmann ou encore Renée Fleming. L’évènement sera animée par le chef Yannick Nézet-Séguin et le directeur du MET, Peter Gelb. Ce dernier précise qu’il ne s’agira pas d’une collecte de fonds, mais d’un moyen de continuer d’exister pour l’institution. Le MET a perdu près de 60 millions de dollars depuis le début de la crise. Le concert sera diffusé sur son site internet à 13h et disponible jusqu’au lendemain.

L’Opéra de Lorraine vous propose des concerts privatifs par téléphone. Un musicien vous appelle et vous interprète, en direct un air de musique. Un formulaire, que l’on trouve sur les réseaux sociaux de l’institution est à remplir, et vous choisissez votre créneaux, entre 9h30 et 18h30.

Pour les conseils du jour, l’ensemble Le Balcon a mis en ligne, sur Youtube, sa production du Balcon de Peter Eotvos. Elle a été enregistrée au Théâtre de l'Athénée en septembre 2013.

Sur Youtube, également, vous pouvez voir une version revisitée de l’Enlèvement au Sérail. La compagne américaine Pacific Opera Project a transformé l’oeuvre de Mozart en épisode de Star Trek par la compagne américaine. Captée en 2016 à Los Angeles elle est désormais disponible en ligne.