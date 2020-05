Classique info du mercredi 13 mai 2020

Lettre ouverte pour le maintien de Laurent Joyeux, la Sacem appelle au soutien de la filière musicale, l'ARD annule son édition 2020, concerts sans publics pour le Wigmore Hall, un Rigoletto en plein air pour l'Opéra de Rome et une fête de la musique en direct de l'AccorHotels Arena.

Les artistes réclament le maintien de Laurent Joyeux à la direction de l'Opéra de Dijon

Un collectif d’artistes a envoyé une lettre ouverte au Président de la République, au ministre de la Culture et au Maire de Dijon. Ils réclament le maintien de Laurent Joyeux à la tête de l’Opéra de Dijon. Ils dénoncent le remplacement « brutal et sans remplacements », du directeur. « Nous voulons pouvoir compter sur lui pendant les années à venir pour faire face à la tempête », écrivent les artistes, qui alertent une fois de plus sur la crise que traverse le secteur culturel. Parmi eux, Leonardo Garcia Alarcon, Philippe Cassard et Emmanuelle Haïm.

La Sacem appelle au soutien de la filière musicale française

« Plus grande est la part de musique produite en France que diffusent les radios, TV et plateformes, plus grande sera la part de droits d’auteurs répartis », explique la Société. Elle salue par ailleurs la démarche des radios qui se sont déjà engagées en ce sens.

Le concours de l’ARD annule son édition 2020

Le concours devait se tenir à Munich du 31 août au 18 septembre. Les catégories prévues pour cette année que sont la flûte, le trombone, le quatuor à cordes et le piano, sont repoussées à 2022.

A Londres, le Wigmore Hall va rouvrir ses portes très partiellement

A partir du 1er juin, la salle de concert accueillera des artistes classiques pour des concerts, sans public. Ces représentations d’une heure seront diffusées sur la BBC et le site l’institution. Elles se tiendront dans le respect des mesures de distanciation. Parmi les artistes annoncés, monteront sur scène le ténor Mark Padmore et les pianistes Benjamin Grosvenor et Angela Hewitt.

Un Rigoletto en plein air pour l'Opéra de Rome

L’oeuvre de Verdi sera dirigée par Daniele Gatti dans les jardins de la Villa Borghese. Le public sera réduit, pas plus de mille personnes et la mise en scène adaptées aux contraintes sanitaires. D’autres spectacles sont ensuite envisagées, notamment un Barbier de Séville en version de concert.

France 2 prépare une Fête de la musique à l’AccorHotels Arena

La soirée, baptisée « Tous ensemble pour la musique », est organisée en soutien aux salles qui ne peuvent pas ouvrir pour le moment, et les festivals annulés cet été. Une trentaine d’artistes seront invités, mais en face les fauteuils seront vides. Organisé en partenariat avec Radio France, cette soirée doit être diffusée le 19 juin prochain, en direct. Son programme n’a pas encore été dévoilé.