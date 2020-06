Classique info du mercredi 10 juin 2020

Un Festival de Salzbourg présente une programmation réduite. L'Opéra de Vienne rouvre ses portes. Une fête de la musique en streaming est organisée par Operavision. Des festivals sont maintenus partout en France. Les musiciens de l'Orchestre National de Lyon jouent aux pieds des Ephad.

Le Festival de Salzbourg sauve son centenaire avec 110 représentations au mois d’août

200 représentations prévues sur plus de quarante jours : le programme initial du Festival de Salzbourg n'aura pas lieu, mais le festival autrichien célébrera tout de même son anniversaire avec une programmation resserrée, et dans le strict respect des mesures sanitaires. Les artistes seront divisés en groupes - rouge, orange et jaune - en fonction de la distanciation qu’ils doivent observer. On pourra y écouter la création de la nouvelle production d’Elektra de Strauss, mis en scène par le metteur en scène polonais Krzysztof Warlikowski. Une autre production lyrique aura lieu, un Cosi fan Tutte mis en scène par Christof Loy. 80 000 tickets seront mis en vente au lieu de 230 000.

La musique résonne à nouveau à l’Opéra de Vienne

Un reportage de l’AFP annonce que pour la première de l'Opéra de Vienne, en guise de rafraîchissement, « les spectateurs se sont vu offrir du gel désinfectant ». Le directeur de l'institution Dominique Meyer concède que « c'est très frustrant de présenter des chanteurs de cette qualité devant cent spectateurs seulement », « frustrant voire un peu injuste », ajoute-t-il, « au regard de l'affluence sur les terrasses de café ou dans les manifestations ».

L’Opéra comique va participer à une fête de la musique en streaming

La plateforme Operavision organise un gala, qui sera diffusé le 21 juin en direct depuis les scènes de huit théâtres européens. Le Dutch national Opera d’Amsterdam, le Komische Oper de Berlin, le Teatro Real de Madrid et, en France, l’Opéra Comique qui réunira pour l'occasion la soprano Jodie Devos, le ténor Cyrille Dubois et la pianiste Marine Thoreau La Salle.

Plusieurs festivals annoncent leur édition pour cet été

Plusieurs festivals ont annoncé leur décision de maintenir leur édition estivale. Le festival des Heures musicales de l’Abbaye de Lessay aura bien lieu, du 17 juillet au 14 août avec 9 concerts programmés par Olivier Mantei. Du 1er au 8 août, le festival 1001 notes proposera une édition spéciale « déconfinée » avec deux scènes installées au Parc du Mazeau à Saint Priest Taurion. Le festival Pablo Casals vous donne rendez-vous du 9 au 13 aout à Prades. La Clé des Portes, qui se présente comme le plus grand des petits festivals de musique classique du Loir-et-Cher, aura lieu du 25 au 29 juillet. Du 28 juin au 23 aout, le Bel été des Douves, au pays des châteaux de la Loir mettra en avant de jeunes interprètes et formations. Le Verbier Festival présente le Virtual Verbier Festival du 16 juillet au 12 aout, avec une sélection de concerts, interview et contenus inédites disponible gratuitement sur Medici tv.

Les musiciens de l’Orchestre National de Lyon donnent des concerts dans les cours et jardins de plusieurs établissements accueillant des personnes âgées

7 ensembles instrumentaux ont été formés pour l’occasion. Ils proposent des programmes pensés sur-mesure, qu'ils interprètent aux pieds ou dans la cour des Ehpad, des maison de retraite, à l’hôpital ou en résidence autonomie.