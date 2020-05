Classique info du mercredi 06 mai 2020

Le secteur culturel attend des propositions fortes de Macron, des nouvelles de la Fondation de Royaumont, l'Opéra de Houston soutenu financièrement, Hausse du marché mondial de la musique enregistrée, les nommés pour les Victoires du Jazz 2020, des concerts en drive-in pour déjouer le confinement.

Le secteur culturel attend des propositions fortes de Macron

Alors que le président Emmanuel Macron doit s’exprimer aujourd’hui sur la culture, le secteur très inquiet attend des réponses fortes… C’est à lire sur francemusique.fr

Invité hier matin sur France Inter Stéphane Lissner, directeur de l’Opéra de paris déclarait que le protocole présenté pour reprendre les spectacles était « impraticable, pour le public, les artistes et les salariés de l’Opéra » .

La distance entre spectateurs de Bastille, et l’orchestre, est impossible. Un Tristan et Isolde de 5h sans entracte par exemple, est inenvisageable. Le directeur, qui ne veut pas proposer des spectacles au rabais, a évoqué la piste de fermer l’opéra deux ou trois mois à la rentrée, pour travaux. Le déficit pourrait s’élever à 40 millions d’euros.

Invité lui sur Europe 1, le ministre de la culture Franck Riester a affirmé travailler sur un dispositif de protection des intermittents pour l’été, mais n’a pas encore tranché sur la mise en place de l’année blanche qui est réclamée.

Des nouvelles de la Fondation de Royaumont

Le directeur de la fondation, Francis Maréchal, déclare que les pertes de recettes estimées depuis l’arrêt des activités s’élèvent à plus de 2 millions d’euros. Il exprime sa gratitude envers les partenaires publics et privés dont l’engagement va aider la Fondation, dit-il à préserver son avenir. Si le contexte sanitaire et légal le permet, un festival allégé est prévu du 6 septembre au 31 octobre.

L'Opéra de Houston soutenu financièrement

Aux Etats-Unis, l’Opéra de Houston a reçu un prêt de deux millions cinq cents mille dollars de la part d’un programme fédérale. Une somme qui lui permet de réemployer 25 salariés mis à pied provisoirement pendant la pandémie, et d’annuler les réductions de salaire prévues pour le mois de mai.

Hausse du marché mondial de la musique enregistrée

En 2019, le marché mondial de la musique enregistrée a progressé de 8,2% . Une hausse portée par le streaming, indique la Fédération Internationale de l’industrie phonographique. Elle insiste par ailleurs sur les « défis inconcevables » posés depuis la pandémie.

Les nommés pour les Victoires du Jazz 2020

Les Victoires du Jazz ont révélé les noms des nommés pour son édition 2020, diffusée à l’automne. Christophe Chassol, Laurent Coulondre, Jacky Terrasson, Magma, L’Orchestre National de Jazz, Magma ou encore Angélique Kidjo. Elle est à retrouver dans son intégralité sur notre site francemusique.fr

Des concerts en drive-in pour déjouer le confinement

L’English National Opera a envisagé des concerts en mode drive-in pour le classique. Ces concerts ont commencé au Danemark et en Lituanie le weekend dernier. La musique est directement diffusée dans les voitures, via une fréquence FM. D'après le Courrier international, les auditeurs klaxonnent et usent des appels de phare et des va-et-vient des essuie-glaces, en guise d’applaudissements.