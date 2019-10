Classique info du mercredi 02 octobre 2019

Palmarès des Gramophone Classical Music Awards 2019

Un palmarès qui met les Français à l’honneur. Le prix du meilleur enregistrement dans la catégorie Musique de chambre a été décerné au disque Les Trois sonates et autres pièces tardives de Debussy avec Isabelle Faust au violon, Tanguy de Williencourt au piano, Magali Mosnier à la flûte, Xavier de Maistre à la harpe ou encore le violoncelliste Jean-Guihen Queyras. Dans la catégorie Concerto, le Prix revient à Bertrand Chamayou pour son disque Saint-Saëns avec l’Orchestre National de France dirigé par Emmanuel Krivine.

Le Palazetto Bru Zane, qui célèbre ses 10 ans ce lundi au Théâtre des Champs Elysées, reçoit le prix du meilleur enregistrement d’opéra pour la Reine de Chypre, avec Hervé Niquet. Enfin, Philippe Jaroussky est quant à lui récompensé pour son album Cavalli.

En jazz aussi, des récompenses ont été distribuées

Par les Victoires du Jazz 2019. C’est la batteuse et compositrice Anne Pacéo qui a été élue artiste de l’année. Dans la catégorie Voix, le prix revient à David Linx. Celui du meilleur groupe au Sacre du Tympan, big band de Fred Pallem. Et Vincent Peirani remporte le prix Album Sensation pour Living Being II.

La promenade Yehudi Menuhin a été inaugurée à Paris

Dans le 7e arrondissement de la capitale. Elle se situe en face de l’UNESCO, dont Menuhin a présidé le Conseil international de la musique. Le violoniste Renaud Capuçon était notamment présent pour l’inauguration.

La Philharmonie de Paris et le Paris Mozart Orchestra ont dévoilé la liste des 12 cheffes d’orchestre sélectionnées pour la 1ère édition du concours La Maestra

Concours réservé aux cheffes d’orchestre. Il se déroulera du 16 au 19 mars prochain. Les candidates viennent du monde entier, et parmi elles, la française Mélisse Brunet et la franco-britannique Stephanie Childress.

La Chronique Retour de Spectacle de Guillaume Tion

Macbeth Underworld de Pascal Dusapin, à La Monnaie de Bruxelles.

Anne-Sophie Mutter n’aime pas beaucoup être filmée pendant ses concerts

Alors que la violoniste se produisait avec l’Orchestre Symphonique de Cincinnati, elle s’est arrêtée de jouer pour aller voir une spectatrice qui filmait la musicienne avec son portable. La musicienne lui a demandé d’arrêter la menaçant de partir du concert. Finalement, la spectatrice est sortie, très gênée, en s’excusant, racontent des membres du public.

Un remplacement au pied levé à l’auditorium de la maison de la radio

La soliste Caroline Jestaedt ayant perdu sa voix pendant le Messie d’Haendel, elle a été remplacée au pied levé par Adèle Charvet, qui s’en est sortie à merveille, peut-on lire sur les réseaux sociaux.