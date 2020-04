Classique info du mardi 28 avril 2020

Deux nouveaux sites internet recensent des offres culturelles et proposent un soutien aux artistes lyriques. Les rencontres musicales de Cambrai sont reportées. L'Opéra de Lausanne dévoile son programme 2020-2021. Le pianiste Igor Levit jouera à la prochaine cérémonie des Prix Nobel en Suède.

Deux nouveaux sites internet en aide à la culture

Le ministère de la Culture a crée un nouveau site internet qui regroupe des offres culturelles : culturecheznous.gouv.fr. Version amplifiée de l’opération initiée il y a un mois, il réunit près de 700 propositions de contenus en ligne, de musée, de salles ou encore de cinémathèques de toute la France. Sur ce site, vous retrouverez expositions, films, podcast, et concerts. Bientôt, des activités y seront également proposées.

L’association Unisson, qui informe et soutient les artistes lyriques, a également lancé son site internet. Il s'agit d'une page qui a pour vocation d’être un lieu d’échange, de partage d’informations et d’entraide, notamment pour les artistes les plus fragilisés par la crise.

Les rencontres musicales de Cambrai reportées

Les équipes du festival sont contraintes de reporter la cinquième édition des rencontres musicales à l’été 2021. Elles devaient avoir lieu entre les 3 et 11 juillet prochains. Cependant, si la situation sanitaire le permet, le festival pourrait programmer quelques dates de concerts à la fin de l’année.

Des aides financières pour le monde de la musique classique au Royaume-Uni et aux États-Unis

Au Royaume-Uni, le fonds Young Classical Artists Trust a collecté plus de 100 000 livres, soit environ 114 000 euros en trois semaines, afin de venir en aide aux jeunes artistes classiques en début de carrière. L’objectif initial de cette levée de fonds était de cinq mille livres.

Aux États-Unis, l’Opéra de Seattle a bénéficié d'un prêt de 2,3 millions de dollars de la part d’un programme d’aide fédérale. Une somme qui lui permettra de réembaucher et de rémunérer 180 personnes qui avaient été mises à pieds après l’annulation de la production de La Bohème prévue pour le mois de mai.

L'Opéra de Lausanne dévoile son programme pour l'année 2020-2021

L'Opéra de Lausanne a dévoilé sa saison 2020-2021. Une saison anniversaire qui célébrera les 150 ans de l'Opéra suisse. Au programme : Eugène Onéguine, une nouvelle production de Norma, ou encore le Béjart Ballet Lausanne qui partira à la rencontre de Pierre Henry. Les billets seront en ligne à partir du 2 juin.

La cérémonie des Prix Nobel en Suède

Le pianiste Igor Levit a été invité à se produire à la prochaine cérémonie des prix Nobel en Suède. Il sera accompagné par l’Orchestre philharmonique royal de Stockholm, dirigé par Stéphane Denève.