Classique info du mardi 23 juin 2020

Le palmarès du Prix du Syndicat professionnel de la critique ainsi que les lauréats de la fondation Banque Populaire ont été dévoilé, tandis que les cours de danse ont repris à l'Opéra de Paris et que Glyndebourne accueillera des concerts en plein air cet été.

Le palmarès du Prix du Syndicat professionnel de la critique Théâtre, Musique et Danse

Le Grand prix du meilleur spectacle lyrique de l’année a été décerné à Ercole Amante de Cavalli, mis en scène par Valérie Lesort et Christian Hecq, avec l’ensemble Pygmalion de Raphael Pichon.

Dans le palmarès figurent également Le Démon de Rubinstein, mis en scène par Dmitry Bertman et Jacob Lenz de Wolfgang Rihm par Andrea Breth. Le ténor Benjamin Bernheim et le chef Léo Warynski ont quant à eux été désignés personnalité musicale de l’année, ex æquo.

En Danse, le grand prix revient, ex-æquo lui aussi, à Body and Soul de Crystal Pite, avec le Ballet de l’opéra de Paris et Une Maison de Christian Rizzo. Pour le Ballet de l’Opéra de Lyon, il a été désigné meilleure compagnie.

La fondation Banque Populaire a également dévoilé les noms de ses lauréats 2020

Ils sont 7 a avoir été récompensé par le jury musique : la violoncelliste Lisa Strauss, la harpiste Mélanie Laurent, le hautboïste Gabriel Pidoux, le violoniste baroque Théotime Langlois de Swarte, le pianiste Théo Fouchenneret et les compositeurs Bastien David et Samy Moussa.

L’Opéra revient finalement à Glyndebourne cet été

En raison de l’épidémie de Covid, le festival britannique avait été annulé, cependant, des concerts et des opéras pourront être donnés en plein air, en juillet et en août. Cela commencera avec Mesdames de la Halle d’Offenbach, en formation et en public réduit, sans chœur notamment. Un peu plus tard, le London Philharmonic Orchestra a également répondu présent.

Les cours ont repris à l’école de danse de l’Opéra de Paris

Depuis hier, l’école est de nouveau ouverte pour l’ensemble des élèves. Elle avait cessé toute activité depuis le 14 mars. Les examens ne pourront pas avoir lieu, un système d’évaluation est à l’étude. Par ailleurs, le concours d’entrée dans le Ballet de l’Opéra initialement prévu en juin, est reporté à une date ultérieure, qui n’est pas encore arrêtée.

Dans Diapason, le violoniste Renaud Capuçon réagit face aux reproches de sur-occupation de l’espace médiatique qui lui on été fait pendant la crise de coronavirus

« Les frustrations ont parfois pris la forme chez certain », dit-il, « d’un déversement de haine au travers de propos diffamatoires que je pourrais d'ailleurs attaquer. » Le violoniste ajoute : « Je ne changerai rien à ma façon de faire, je n'irai pas me cacher en Antarctique si ma vue chagrine quelques-uns. »