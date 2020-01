Classique info du mardi 14 janvier 2020

Alexandre Desplat nommé une nouvelle fois aux Oscars

Le compositeur français est nommé dans la catégorie meilleure musique de film pour la bande originale des Filles du Docteur March. Il est en compétition avec Hildur Guðnadóttir déjà récompensée pour la musique du film Joker, mais aussi Randy Newman pour la musique de Marriage story, Thomas Newman avec 1917 et enfin John Williams, nommé pour la 52e fois aux Oscars avec Star Wars : L’Ascension de Skywalker.

L’Opéra royal d’Oman crée sa cité de la musique

Elle devrait voir le jour à la fin de l’année, avec une bibliothèque et musée interactif sur l’histoire de la musique. En 2019, le Royal Opera House de Mascate, inauguré il y a 9 ans, a attiré 60 000 spectateurs indique le journal Les Echos avec 21% de public arabe, et 79% d’expatriés ou de vacanciers.

En France, Jean-Marie Blanchard est nommé directeur général de l’Orchestre de Cannes

Une nouvelle fonction qu’il occupe depuis le premier janvier. Auparavant, Jean-Marie Blanchard a été notamment administrateur général de l’Opéra National de Paris –Bastille et directeur du Grand Théâtre de Genève ou il a créé le Wagner Geneva Festival.

Le site internet Récup’scène, comme Le Bon Coin mais à destination du spectacle vivant.

Que faire d’un décor de théâtre ou d’opéra qui ne sert plus ? De matériels audio et de lumière obsolètes ? Ces questions la plupart des structures du spectacle vivant se les posent et elles ne trouvaient jusqu’à présent pas facilement de réponses. C’est pourquoi Yann Burlot et Marc Labourguigne ont décidé de créer Récupscène. Un reportage de Victor Tribot Laspière.

Yamaha met en garde les internautes qui se photographient dans des étuis à instruments

Cette mode s’est répandue sur les réseaux sociaux japonais. Des internautes s’amusent à se photographier cachés dans des housses de harpe, étui de contrebasse et autres caissons d’instrument pour imiter la technique qu’aurait utilisé Carlos Ghosn pour s’échapper du Japon. « Pour éviter tout accident veuillez ne pas le faire (...) Les étuis d’instruments de musique sont conçus pour contenir des instruments de musique », a réagi Yamaha sur son compte twitter japonais.