Classique info du mardi 12 mai 2020

Quatre morts du coronavirus après le concert d'un choeur, le gouvernement invite les spectateurs à échanger leurs places de concert, annulation de l'académie Eemerging + d'Ambronay, six concerts maintenus au Festival Bach en Combrailles, des concerts Drive-in et François-Xavier Roth à Cologne.

Pays-Bas : Quatre morts du coronavirus après le concert d'un choeur

Un chœur endeuillé. Après un concert donné au Concertgebouw le 8 mars dernier, l’un des chanteurs et trois proches du chœur mixte d’Amsterdam sont décédés des suites du Covid-19. Au total, 102 choristes et musiciens qui jouaient ce soir là ont été contaminés.

Le gouvernement invite les spectateurs à échanger leurs places de concert

Des avoirs plutôt que des remboursements de place, c’est ce que propose les Ministère de la Culture et des Sports. Si vous aviez réservé une place pour un festival ou une manifestation artistique entre le 12 mars et le 15 septembre 2020, vous pourrez bénéficier d’un avoir pour une autre représentation au cours de la saison prochaine. Cette mesure entend préserver la trésorerie des organisateurs. Mais si vous ne souhaitez pas bénéficier de cette proposition d’échange, vous pourrez bien entendu être remboursé !

L’académie EEMERGING + du festival Ambronay annulée

Pas de rentrée des classes pour l’académie EEMERGING + du festival Ambronay. Prévu entre mai et juillet, ce stage international qui devait réunir une vingtaine de musiciens autour d’un concert inédit dirigé par Geoffroy Jourdain est reporté à l’année prochaine.

Annulation des concerts estivaux du New York et du Cleveland Philharmonic Orchestra

Annulation toujours mais outre-Atlantique cette fois : le New York Philharmonic et le Cleveland Philharmonic Orchestra ont également annoncé l’annulation de leurs concerts et festivals estivaux.

Six concerts maintenus au Festival Bach en Combrailles

Plus près de nous, à Pontaumur en Auvergne, le Festival Bach en Combrailles annonce quant à lui le maintien de six concerts rassemblés sur le week-end des 15 et 16 août prochains. Deux auditions d’orgue en entrée libre ainsi que les concerts d’Adam Laloum, de la violoncelliste Elena Andreyev, de l’Orchestre National d’Auvergne et de l’ensemble les timbres remplacent donc la semaine de festival initialement prévue.

Des concerts de musique classique en drive-in

Ecouter des concerts depuis sa voiture et face à un écran géant. C’est une des solutions proposées par le Art Parking Festival à Prague depuis le 24 avril et jusqu’au 30 juin. En Suisse, Le Festival du lied de Fribourg propose également d’élargir le concept du drive-in au concert classique avec la possibilité d’écouter les concerts grâce à sa radio !

François-Xavier Roth prolongé à la tête du Gürzenich Orchester et de l’Opéra de la ville de Cologne

Et de six ! Après cinq saisons, François-Xavier Roth est prolongé à la tête du Gürzenich Orchester et de l’Opéra de la ville de Cologne jusqu’à la fin de la saison 2024-2025. Un mandat qui pourrait être prolongé jusqu’à la saison 2026-2027 !