Classique info du mardi 09 juillet 2019

Les musiciens de l’Orchestre Symphonique de Baltimore protestent contre des réductions salariales

Ce week-end, les membres de l’orchestre se sont réunis devant les locaux du gouverneur du MARYLAND, avec leurs instruments. Leur but : attirer l’attention sur leur situation. Car selon eux, leur employeur veut les forcer à renégocier leur contrat…de nouveaux contrats qui comprendraient moins de semaines de travail dans l’année et une contribution plus élevée à l’assurance maladie… Résultat : 20% de baisse sur les salaires. Du côté de la direction, ses économies sont indispensables, il en va de la pérennité de la formation. Entre les deux, Marin Alsop, seule femme à diriger un grand orchestre américain, appelle les deux parties à engager un dialogue constructif pour le bien de l’orchestre.

Le Queen's Theatre se dote d'un nouveau nom

Au Royaume Uni, le Queen’s Theatre, situé dans West End aura bientôt un nouveau nom…et un grand nom. A la fin des travaux de rénovation, il portera le nom de Stephen Sondheim, légende vivante de Broadway. Le parolier de West Side Story a déjà un théâtre à son nom à Broadway justement… Il sera la seule personne en vie à avoir des établissements nommés en son honneur des deux côtés de l’Atlantique.

Un doctorat pour la soprano Margaret Marshall

La chanteuse écossaise a reçu ce diplôme honorifique au Conservatoire royal d’Ecosse, là où elle a étudié son art avant de débuter une carrière internationale dans les années 70 et dont le tremplin a été ce premier prix remporté au concours international de Munich en 1974. Ce qui lui a permis de chanter sur les plus grandes scènes, de la Scala à Salzbourg.

Pour les chanteurs en devenir, le jury du concours Hans Gabor Belvedere, qui se tenait en Autriche a communiqué ses résultats : 1ere la soprano russe Valeria Savinskiai, deuxième : le ténor africain Boikhutso Owen Metsileng, troisième : une soprano slovaque : Slávka Zámečníková

Un document inédit sur Louis Armstrong retrouvé aux Etats Unis

C’est un fragment d’un film de 1915, il dure huit secondes et ce pourrait être le plus ancien document filmé sur le trompettiste de jazz. On y voit une rue de la Nouvelle Orélans à l’époque…et soudain, un jeune vendeur de journaux qui rentre dans le cadre. C’est très furtif. Et pourtant, les spécialistes veulent y voir un jeune Armstrong âgé de 14 ans… il est vrai que certains détails sont frappants. Il habitait effectivement à la Nouvelle Orléans à l’époque, vivait de la vente de journaux… les plus férus sont même allés jusqu’à comparer ce quelques secondes de film avec les rares photos d’époque d’Armstrong. Une chose est sûre, ce fragment a déjà engagé une bataille de spécialistes.

Le conseil lecture de ce mardi, il se trouve sur le site des Echos, un article mis en ligne hier et intitulé « Ex chanteuse d’opéra, je travaille dans une start up de data science ». Vous y lirez le témoignage d’Anne Sophie Roessler, qui se rêvait chanteuse lyrique mais qui n’a pas pu mener sa formation au bout. Elle a intégré une start-up qui pourrait bien, selon le magazine spécialisé en économie, être valorisée à hauteur d’un milliard d’euros. Une voie de garage plutôt valorisante pour cette jeune chanteuse déçue.