Classique info du mardi 06 août 2019

Anna Netrebko n'ira pas à Bayreuth cette année.

La chanteuse a dû annuler ses participations à la production de Lohengrin prévues les 14 et 18 août, pour cause d’épuisement. Un repos total de trois semaines lui a été prescrit C’est Annette Dash qui remplacera Anna Netrebko. Et notez que demain, dans cette même production de Lohengrin, le baryton Thomas Konieczny sera remplacé par un autre Thomas (J. Muller) dans le rôle de von Telramund.

Au festival d’Edimbourg, des artistes refusent d’être payés en livres sterling

Le festival accueille cette année plus de 2 000 artistes de 41 nationalités différentes, dont des stars comme Gustavo Dudamel. Cependant beaucoup d’entre eux réclament leur cachet en euros ou en dollars. Avec le Brexit qui menace à l’horizon, la monnaie britannique approche du niveau le plus bas de son histoire. Ces trois derniers mois, elle a perdu 7% de sa valeur face à l’euro.

Une nouvelle casquette pour Renée Fleming

La star de l’opéra a été nommée directrice artistique d’Aspen Music, un événement mêlant à la fois un festival et une école de musique, dans le Colorado. Elle va donc repenser le programme et l’apprentissage. Renée Fleming a elle-même fréquenté Aspen Music, où elle est venue se perfectionner durant plusieurs étés. Elle compte aider les futurs chanteurs sur la technique vocale. Ils devront également être capables de chanter une grande variété de répertoires, même en dehors du genre de musique classique. Les artistes devront même "se vendre", selon ses propos rapportés par le New York Times. Aspen Music a aussi engagé un autre directeur artistique: le chef d’orchestre Patrick Summers.

Les platines vinyles sont de véritables mines d’or

Les Echos consacrent ce matin tout une page à l’engouement pour les platines vinyles. La mode est revenue depuis plusieurs années. Le marché du disque vinyle a doublé chaque année entre 2015 et 2018. Dans le domaine de l’écoute, c’est le seul qui augmente, puisque les lecteurs de CD traditionnels, chaîne hi fi et autres reculent, tout comme les enceintes sans fil pour lesquelles le marché décroit de 2%.