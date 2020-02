Classique info du mardi 04 février 2020

La programmation des Chorégies d’Orange ; pas de programme Balanchine hier à l’Opéra de Paris ; reportage sur les instruments spoliés aux juifs pendant la Shoah ; Jean-Marc Ayrault devient président d’Orgues en Pays de la Loire.

La programmation des Chorégies d’Orange

Toujours en convalescence budgétaire, le festival dirigé par Jean-Louis Grinda présentera deux opéras, mais un seul mis en scène, Samson et Dalila, interprété par Roberto Alagna, Marie-Nicole Lemieux et Ludovic Tezier, mis en scène en scène par Jean-Louis Grinda. Les chanteurs seront accompagnés par l’Orchestre Philharmonique de Radio France. Le deuxième opéra, La Force du Destin de Verdi sera quant à lui présenté entre la version de concert et la mise en scène. Ce sera avec l’Orchestre national de France.

Pas de programme Balanchine hier à l’Opéra de Paris

En raison d’un appel à la grève la soirée autour du chorégraphe a été annulée à Bastille. Samedi dernier, à Lyon ce sont les agents d’accueil de l’Opéra qui étaient mobilisés et qui ont fermé les portes de l’institution. La Grève à Radio France est quant à elle suspendue pour un mois.

Les instruments spoliés aux juifs pendant la Shoah

Que sont devenus les instruments volés aux juifs par les nazis pendant Shoah ? Comment restituer un instrument à son propriétaire ou ses héritiers? C’est un exemple des questions qui ont été abordées vendredi dernier, au cours d’une journée d’étude organisée au Centre d’histoire de Sciences Po, et sur lesquelles travaille l’association Musique et Spoliation. Un reportage de Leopold Tobisch.

Jean-Marc Ayrault devient président d’Orgues en Pays de la Loire

L’ancien Premier ministre, a joué de l’orgue dans sa jeunesse. Egalement ancien maire de Nantes il prend donc la tête de l’association qui promeut la pratique de cet instrument