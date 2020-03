Classique info du mardi 03 mars 2020

L'Opéra de Paris continue son mouvement de grève suite à l'utilisation du 49-3. Egalement, la nouvelle directrice du CNSM présente son projet pour l'institution. Nous apprenons que le chef Myung Whun Chung fait une pause de 14 jours suite au Coronavirus. Enfin l'office de Kanye West fait polémique.

Le mouvement de grève continu à l’Opéra de Paris depuis l’annonce de l’utilisation de l’article 49-3

Tout comme la première prévue samedi dernier, la représentation d’Yvonne, princesse de Bourgogne a été annulée hier au Palais Garnier, "en raison d'un mouvement de grève lié au projet de réforme des retraites, suivi par une partie des personnels de l'Opéra" a prévenu l'institution.

Emilie Delorme répond aux questions du journal Le Monde

La nouvelle directrice du Conservatoire national de Musique et de Danse de Paris sort de son silence et présente son projet pour l’institution. Elle souhaite élargir son recrutement, permettre encore plus aux artistes d’embrasser des activités multiples, ou encore renforcer les collaborations avec d’autres écoles.

Dans cet entretien, Emilie Delorme revient également sur la polémique autour de sa nomination « Comment peut-on encore s’opposer à ce qu’il y ait plus de mixité et de diversité à tous les niveaux de notre société ? » s’interroge-t-elle. La directrice explique avoir reçu beaucoup de soutien, « c’est aujourd’hui un non sujet », affirme-t-elle.

à lire aussi article Les premiers pas prudents d'Emilie Delorme à la tête du Conservatoire de Paris

Coronavirus : le chef Myung Whun Chung fait une pause préventive de 14 jours

A priori, le chef n’est pas atteint du virus, mais de retour d’un séjour au Japon avec sa femme, Myung Whun Chung a décidé de rester confiné pendant 14 jours, par précaution. Il sera remplacé ce samedi par Daniele Gatti au Teatro del Maggio Musicale à Florence.

à lire aussi article Coronavirus : les mesures de précaution s’étendent dans les lieux culturels

3 mars, la journée mondiale de la vie sauvage : la défense de la faune et de la flore concerne également le monde musical et la facture instrumentale

Avec près de 20 millions de guitares produites chaque année, la guitare est l’un des instruments les plus populaires au monde. Face à la raréfaction des ressources en bois tropicaux, de plus en plus de fabricants se penchent vers des alternatives respectueuses de la biodiversité. Reportage de Suzanne Gervais.

Une controverse autour de l’office religieux organisé par Kanye West aux Bouffes du Nord

L’artiste Phia Ménard accuse le théâtre parisien d’avoir déprogrammé la dernière représentation de son spectacle dimanche dernier au profit de la messe du rappeur et producteur américain.

Une annulation sous 24h, présentée sous l’argument de problèmes techniques explique la performeuse et metteuse en scène dans un message publié sur les réseaux sociaux.

« Je suis artiste, femme trans, directrice de compagnie et je refuse le déni et le mépris pour notre équipe », a-t-elle déclaré.

Le théâtre a ensuite réagi en déclarant comprendre sa déception : « nous avons proposé une nouvelle série de représentation et un dédommagement », ajoute l’établissement.