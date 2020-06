Classique info du mardi 02 juin 2020

Pas de saison 2020 pour le MET, qui apporte son soutien au mouvement de protestation suite à la mort de George Floyd. L’industrie musicale observe une journée « black out » pour manifester contre le racisme et les violence. Dominique Pitoiset succède à Laurent Joyeux à l'Opéra de Dijon.

Le Metropolitan Opera de New York tire un trait sur l’année 2020

L’institution lyrique a annoncé hier qu’elle annulait sa saison d’automne et ne reprendrait ses activités qu’à partir du 31 décembre. En cause la pandémie et « l’énorme complexité organisationnelle du MET », indique son directeur. La production d’Aida qui devait ouvrir la saison le 21 septembre prochain est donc annulée. Un communiqué indique qu’après la réouverture, certaines représentations pourraient être raccourcies. Et si La Flute enchantée et Don Giovanni seront bien joués, ce sera dans des mises en scène déjà présentées, alors que de nouvelles productions étaient attendues.

Le MET apporte son soutien au mouvement de protestation qui a éclaté après la mort de George Floyd

Le Metropolitan Opera ainsi que plusieurs maisons lyriques et orchestres, comme le LA Philharmonic, l’Orchestre philharmonique de New York, l’American Guild ou encore l’Orchestre de Philadelphie ont partagé des messages de soutien au mouvement Black Lives Matter, « les vies noires comptent ». « Il n’y a pas de Place pour le racisme dans les arts, à New York et dans le monde » écrit le MET, un message qui a suscité beaucoup de réactions sur twitter, avec des internautes qui incitent l’institution a programmer plus de compositeurs noirs, et à retirer de son site la rediffusion d’une Aida qui présente un recours au Black Face.

Aujourd’hui l’industrie musicale observe une journée « black out », un mardi noir pour manifester contre le racisme et les violences policières

Warner, Universal, Sony, mais aussi le Carnegie Hall seront à l’arrêt aujourd’hui pour « observer, prendre contact et s’organiser ». Plusieurs artistes ont rejoint le mouvement, parmi lesquels Quincy Jones qui écrit « c’est difficile de trouver les mots, parce que j’ai fait face au racisme toute ma vie ».

Par ailleurs au Texas, l’Orchestre Symphonique d’Austin a licencié son premier trombone, Brenda Sansig Salas, qui a partagé des messages racistes sur Facebook, en réponse aux manifestations. L’orchestre a également présenté ses excuses au public.

Dominique Pitoiset a été nommé Directeur de l’Opéra de Dijon

C’est au cours d’un Conseil municipal à l’ambiance assez tendu le 28 mai dernier écrit Olyrix, que le maire sortant, François Rebsamen a fait voter la nomination du comédien, metteur en scène Dominique Pitoiset qui succède ainsi à Laurent Joyeux. Plusieurs artistes et personnalités s’étaient inquiétées ces dernières semaines de l’absence de direction nommée à la tête de l’institution en apportant leur soutien à Laurent Joyeux, qu’ils souhaitaient voir rester.