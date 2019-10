Classique info du lundi 28 octobre 2019

Une double récompense pour l’ensemble Ouranos

L’ensemble français a remporté le premier prix dans la catégorie Quintette à vent et le prix de la meilleure interprétation de la commande du concours international de musique de Chambre Carl Nielsen. La compétition se tenait à Copenhague, au Danemark. C’est le Simply Quartet, venu d’Autriche, qui a remporté le premier prix dans la catégorie Quatuor à Cordes.

L’Opéra Comique et le Beijing Music Festival annoncent un partenariat d’une durée minimum de quatre ans

Ce rapprochement entre les deux institutions se manifestera par la coproduction et la diffusion de spectacles lyriques en France et en Chine, Carmen de Bizet et Madam White Snake de Zhou Long pour démarrer. Des programmes pédagogiques et des échanges professionnels sont également annoncés.

Le baryton Leo Nucci met un terme à sa carrière de chanteur

L’artiste italien a déclaré qu’il arrêtait définitivement de chanter. Agé de 77 ans, c’est à l’issue d’un gala Pavarotti, à Corregio, en Italie, qu’il en a fait l’annonce. Il restera cependant dans l’univers du spectacle en se consacrant à la mise en scène.

Beethoven est à l’honneur ce matin dans Le Figaro

« Bon anniversaire monsieur » peut-on lire en grand dans les pages du journal. Christian Merlin revient notamment sur l’historique des interprétations de l’œuvre du compositeur dont on célèbre les 250 ans de la naissance. Thierry Hillértaux donne la parole à l’incontournable François-Frédéric Guy, spécialiste de Beethoven, qui s’apprête notamment à coordonner une nouvelle intégrale des sonates du compositeur à l’Auditorium de Radio France, du 20 au 22 mars, et il nous propose également un tour d’horizon des relectures à venir de la musique du père de la 9e symphonie, entre électro et écologie.

Beethoven au Liban

C’est une version de l’Ode à la Joie en arabe qui a été interprétée par des manifestants au Liban, dans les rues de Beyrouth vendredi dernier, dans le cadre de l’immense contestation qui vise l’ensemble du système politique dans le pays. La vidéo a été partagée par la journaliste Jennan Moussa, sur son compte Twitter.