Classique info du lundi 27 avril 2020

Le festival Radio France Occitanie Montpellier annulé, l'Opéra de Dijon en situation critique, des représentations en drive-in pour l'English National Opera, Olga Neuwirth primée et des cours de danse en ligne par les danseurs de l'Opéra de Paris.

Le festival Radio France Occitanie Montpellier annulé

Le festival Radio France Occitanie Montpellier a du se résoudre à annuler son édition prévue du 10 au 30 juillet prochain. Malgré la peine suscitée par cette annulation, le directeur Jean-Pierre Rousseau a déclaré que le festival pourra vivre autrement, grâce aux liens qui l’unissent à Radio France, France Culture et France Musique. De nouveaux rendez-vous numériques sont à l’étude, « pas seulement des rediffusions » a-t-il ajouté. Plusieurs programmes sont déjà reportés à l’année prochaine.

Par ailleurs, la région Occitanie a annoncé le maintien et le versement des subventions déjà votées, ou qui le seront avant le 30 juin, même si les événements ne peuvent pas avoir lieu. Un fonds d'aide de cinq millions d'euros a été débloqué pour soutenir les festivals de la région, annonce sa présidente.

L'Opéra de Dijon en situation critique

Le comité social et économique de l’Opéra de Dijon a publié une lettre ouverte pour dénoncer la situation critique que traverse l’institution, en pleine crise sanitaire. Sans directeur ni directrice nommée pour janvier prochain, l’institution réclame la garantie d’un concours de recrutement et le maintien de ses emplois de manière pérenne. « Nous voulons le maintien de la place de l’Opéra de Dijon dans le paysage lyrique national et européen », peut-on lire.

L’English National Opera envisage d’organiser des représentations en drive-in

Il s'agit de spectacles auxquels le public pourra assister depuis sa voiture ou son vélo, comme dans l’Amérique des années 1960. Les représentations seraient organisées dans le parc de l’Alexandra Palace, situé au Nord de Londres, avec une scène spécialement construite et des chanteurs respectant les distances sociales de sécurité. Les premières représentations sont prévues début septembre, notamment avec une version abrégée de La Bohème.

Olga Neuwirth primée

La compositrice autrichienne Olga Neuwirth va recevoir le Prix Schumann pour la Musique et la poésie 2020. Ce prix est décerné par l’Académie des sciences et de la littérature de la ville de Mayence. En Allemagne, ce prix est doté de 15 000 euros.

Cours de danse en ligne par les danseurs de l'Opéra de Paris

Les danseurs de l’Opéra de Paris proposent des cours de danse, en direct sur le compte Instagram du ballet de l’Opéra de Paris. Ils ont démarré vendredi, avec le danseur étoile Hugo Marchand. Le prochain rendez vous aura lieu ce jeudi avec Eleonora Abbagnato, suivie de Dorothée Gilbert et Germain Louvet.