Classique info du lundi 25 mai 2020

Disparition de Jean-Loup Dabadie et Mory Kanté, un soutien à la diffusion d’œuvres françaises, tout premier concert en Italie et quelques festivals de maintenus.

Disparition de Jean-Loup Dabadie

Le scénariste, dialoguiste, écrivain, académicien est décédé hier à l’âge de 81 ans. « Quelques jours aprèsPiccoli, dans cette France convalescente mais ensoleillée, sa mort a quelque chose de la définition même de la mélancolie », note Christophe Conte dans Libération. Après un premier roman publié à 19 ans, et des débuts dans le journalisme, Jean-Loup Dabadie écrit des sketchs à succès, avant de devenir parolier, Lettre à France, On ira Tous au Paradis pour Polnareff, Ma Préférence pour Julien Clerc, ou encore L’Italien pour Serge Reggiani. Scénariste, il devient le narrateur officiel des années 70, peut-on lire dans Télérama, il co-écrit Max et les ferrailleurs, César et Rosalie,Vincent, François Paul et les autres. « Dire du Dabadie, ce n’était pas rien. Vous qui pénétrez dans mon cœur, ne faites pas attention au désordre. »

Mory Kanté nous a également quittés vendredi dernier

Le chanteur et musicien guinéen est mort des suites d’une longue maladie, vendredi dernier, à Conakry. Surnommé le Griot électrique, on lui doit le tube Yéké Yéké, vendu à des millions d’exemplaires dans le monde. Au Mali, il avait intégré le Rail Band de Bamako, de Salif Keita, il a également dirigé un grand orchestre d’instruments traditionnels à Abidjan en Côte d’Ivoire.

Dans une tribune publiée hier dans le JJD, artistes et acteurs du monde culturel lancent un appel pour soutenir la scène musicale française

Jean-Noel Tronc, directeur général de la Sacem, Sibyle Veil, présidente de Radio France ou encore Vladimir Cosma et Marc Olivier Dupin. 142 personnalités en tout se sont associées pour lancer l’opération Scènefrançaise. « Diffuser plus d'œuvres francophones et françaises, sur les antennes et dans les programmations, c'est assurer un avenir aux artistes de notre pays et des revenus en droits d’auteur », indiquent-ils dans ce texte.

En Italie, la vie musicale reprend doucement

C’est Ricardo Muti qui dirigera le premier concert depuis la fermeture des salles en Italie. Ce sera pour l’ouverture du Festival de Ravenne le 21 juin. L’événement se tiendra en plein air, dans la forteresse de la Rocca Brancaleone, devant 300 spectateurs masqués, indique La Reppublica. Le chef sera à la tête de son Orchestre Luigi Cherubini avec la soprano Rosa Feola.

Plusieurs festivals ont également annoncés leur tenue cet été

Le Festival Rossini de Torre del Lago, en Toscane, se tiendra du 26 juin au 14 août, avec notamment Antonio Pappano, à la tête de l’orchestre de l’Académie nationale de Sainte Cécile. Le Festival de la Vallée d’Itria célèbrera lui sa 46e édition, du 19 juillet au 2 août. Enfin, dans un débat en ligne, le surintendant de la Scala, Dominique Meyer, a réaffirmé une réouverture possible du théâtre, dès les premiers jours de septembre.