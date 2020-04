Classique info du lundi 20 avril 2020

Nouvelles déclarations de Franck Riester, mise au point sur les événements annulés, Kenneth Gilbert nous a quittés, le Grand Prix lycéen des compositeurs a été décerné et les danseurs de l'opéra de Paris rendent hommages aux malades du coronavirus en dansant.

Auditionné par les Sénateurs jeudi dernier, le ministre de la Culture Franck Riester a notamment été interrogé sur la taille des festivals qui pourraient se tenir à partir du 11 mai

Le ministre affirme ne pas avoir de « réponse national unique », mais il croit à une « politique du cas par cas ». « Si c’est un festival de 50 personnes », dit-il, « où les spectateurs sont dotés de masques, se tiennent à distance d’un mètre et que chacun est responsable, alors on pourra tenir ce festival ». Il précise que « les décisions seront réévaluées au fur et à mesure du déconfinement ». Ces propos été ont rapportés par Public Sénat et ont été réitérés par le ministre dans une interview accordée au Monde le lendemain.

Franck Riester a également affirmé que les associations pourront bénéficier du chômage partiel, même si elles bénéficient de subventions publiques.

Mise au point sur les événements annulés

En Allemagne, les grands rassemblements, tels que les concerts et les événements sportifs sont interdits jusqu’au 31 août.

L’Opéra de Munich annule le reste de sa saison et avec lui, le Munich Opera Festival.

Le festival de musique de Dresde qui devait se tenir du 12 mai au 12 juin est également annulé.

En Belgique, pas d'événements de masses non plus, culturels ou sportifs, avant le 31 août. Les Festivals de Wallonie, prévus cet été ne pourrons pas se tenir, parmi lesquels le Festival Musiq3 Bruxelles et le Festival Musical de Namur. Des formats dématérialisés sont cependant envisagés.

En Suisse, l’édition 2020 du Montreux Jazz Festival est annulée. Une première depuis sa création en 1967. Elle devait se tenir du 3 au 18 juillet prochain. Rendez-vous donc du 2 au 17 juillet 2021. En attendant, le festival vous propose de revoir gratuitement 50 concerts en streaming, via son site, pendant 30 jours. Vous pourrez donc retrouver Nina Simone, Ray Charles ou encore Quincy Jones.

Le claveciniste et organiste Kenneth Gilbert nous a quittés jeudi dernier, à l’âge de 88 ans

Il est décédé à la suite d’une longue maladie. Né au Canada, son apport pour le clavecin fut considérable, en particulier pour le répertoire français. Il a notamment mené d'importants travaux d'éditions des œuvres complètes pour clavecin de Couperin.

Régis Campo récompensé par le Grand Prix lycéens des compositeurs

Le Grand prix lycéen des compositeurs 2020 a été décerné à Régis Campo, pour son oeuvre Une solitude de l’espace. Le prix des professeurs revient quant à lui à Fabien Touchard pour l’Horloge et l’abîme.

Les danseurs de l’Opéra de Paris rendent hommage à ceux qui luttent contre le Coronavirus

Dans une vidéo réalisée par Cédric Klapish et sur la musique de Prokofiev, extraite du ballet Roméo et Juliette, ils exécutent des pas de danse, dans leur salon, jardin ou cuisine. La vidéo est à retrouver ci-après :