Classique info du lundi 13 avril 2020

Ce matin, faisons un point sur la fermeture et le prolongement des salles de spectacle mais également sur les différentes initiatives des musiciens. Enfin, nous apprenons que les paroles manuscrites de Hey Jude se sont vendues 910 000$.

De nombreuses salles prolongent leur interdiction au public

La Maison de la Radio annonce l’extension de sa fermeture au public, jusqu’au 17 mai inclus. La Philharmonie de Paris annule tous les concerts prévus jusqu’au 5 juin. Les programmations des Opéra de Paris et de Dijon sont suspendues jusqu’au 30 mai.

Et côté évènement, le Printemps de la Grange, festival de piano de la Grange au Lac à Evian est annulé. Il devait se tenir du 8 au 10 mai prochain.

Des musiciens jouent pour les malades et les personnes âgées.

Des musiciens de l’Orchestre de l’Opéra de Bordeaux ont donné deux concerts de soutien vendredi dernier. L’un dans les jardins de l’Hôpital Saint-André de Bordeaux, et l’autre devant une résidence pour personnages âgées.

Des concerts auxquels ont pu assister le personnel soignant et des patients, depuis leur fenêtre. Ils étaient ensuite retransmis dans les chambres des trois structures du CHU de la ville et sur les réseaux sociaux.

10 musiciens étaient placés sous la direction de Marc Minkowski, accompagnés du baryton Florian Sempey et de la soprano Marjolaine Horreaux. De cette initiative est née une polémique, sur internet et au sein de l’Orchestre de l’Opéra, indique La Lettre du Musicien. Etait il raisonnable d’organiser un tel concert en plein confinement ? Interrogé par le journal, l’adjoint à la Mairie de Bordeaux, Fabien Robert met en avant le respect des gestes barrières, et l’absence d’instruments à vent pour éviter les postillons.

Les paroles de Hey Jude vendues aux enchères

Les paroles manuscrites de la chanson Hey Jude des Beatles ont été vendues 910 000 dollars aux enchères vendredi dernier. Une feuille noircie de la main de Paul McCartney mise en vente par la Maison californienne Julien’s Auction.

Les initiatives des musiciens

Le Festival 1001 notes vous donne rendez vous sur son compte Facebook et vous propose de choisir les oeuvres qui seront interprétées ce jeudi par le pianiste Nicolas Horvath. Un concert filmé, de chez lui diffusé à 21h.

Présenté sous forme de duel, ce jeu vous propose par exemple de choisir entre le générique de Twin Peaks ou celui de Game of Thrones.

Baptisée "Aux notes citoyens", cette initiative se déroulera chaque semaine, pendant le confinement avec plusieurs musiciens.

Ceux de l’Orchestre National d’Auvergne vous propose la Petite musique de nuit ce Mozart, version confinée avec 21 instruments … C’est à retrouver sur la chaine youtube de l’ensemble.