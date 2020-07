Classique info du lundi 06 juillet 2020

Rumeurs au ministère de la Culture, le Ballet de l'Opéra Garnier de retour le 2 octobre, le festival d’Ambronay est maintenu, maintien de Jazz à la Villette, le gouvernement britannique débloque 1,5 milliard de livres pour la Culture, Un nouveau festival de musique contemporaine à Berlin.

Rumeurs au ministère de la Culture

“Restera, restera pas ? les rumeurs enflent autour du sort de Franck Riester à la Culture” Christophe : C’est le titre de l’article du Figaro daté de vendredi dernier qui fait le point, en plein remaniement ministériel, sur les différents successeurs présumés de Franck Riester au ministère de la culture. Parmi les noms cités : Pierre Arditi, la présidente du Château de Versailles Catherine Pégard, Claire Chazal, Jean-Michel Jarre, la présidente de France Médias Monde Marie-Christine Saragosse, ou encore Marlène Schiappa. Cette abondance de noms prouve deux choses selon le Figaro : le poste fait toujours rêver, et surtout : Franck Riester serait, aux yeux de tous, sur le départ.

Le Ballet de l'Opéra Garnier de retour le 2 octobre

Malgré les travaux, le Ballet de l’Opéra sera de retour à Garnier à partir du 2 octobre prochain. Les danseurs seront sur l’avant-scène, pour des spectacles qui se concentreront essentiellement sur des solos et des pas-de-deux. Opéra Garnier qui rouvre d’ailleurs ses portes les 13 et 14 juillet pour deux concerts en public en hommage au personnel soignant, concerts qui ne sont pas en vente, mais celui du 14 juillet sera diffusé en direct sur France Musique.

Le festival d’Ambronay est maintenu

Il aura bien lieu à l’automne, sur une période resserrée, du 18 septembre au 4 octobre, avec des tarifs adaptés, puisque les festivaliers paieront “selon leurs désirs et leurs moyens”.

Maintien de Jazz à la Villette

Au programme : un concert par soir, les deux premiers week-ends de septembre, pour une jauge totale de 6000 places (contre 30 000 l’année dernière), avec, interdiction de voyager oblige, des artistes essentiellement français.

Le gouvernement britannique débloque 1,5 milliard de livres pour la Culture

Soit 1,74 milliard d’euros. L’annonce intervient juste après l’annonce la semaine dernière des 5 milliards d’euros débloqués en France pour le secteur de la culture. L’annonce a été faite hier : il s’agit du plus gros investissement ponctuel jamais réalisé dans la culture britannique, selon le communiqué, sous forme de subventions et de prêts. Les théâtres, musées, galeries, palais historiques seront éligibles, tout comme les organismes relevant de la musique live, du patrimoine ou du cinéma indépendant.

Un nouveau festival de musique contemporaine à Berlin

Pour les amoureux de la musique contemporaine cette fois : 4 soirées de concerts entièrement en ligne, de jeudi à dimanche prochains, filmés dans la Pierre Boulez Saal de Berlin et présentés en direct par les organisateurs, qui ne sont autres que Daniel Barenboim et Emmanuel Pahud. Au programme : dix créations de Benjamin Attahir, Philippe Manoury, Olga Neuwirth ou encore Matthias Pintscher, ainsi que des oeuvres de Pierre Boulez, le tout sera gratuit et disponible pendant trente jours.