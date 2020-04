Classique info du lundi 06 avril 2020

Sofia Anastasio fait le tour de la vie musicale en France mais aussi à l'étranger. Elle revient sur les différentes annulations en lien avec le Coronavirus mais aussi sur les concerts à voir en ligne depuis chez vous. Elle nous présente également la nouvelle saison des concerts de Radio France.

Annulations en raison du Covid-19

Le Centre de musique baroque de Versailles reporte la première édition de son Académie Baroque, en raison de l’épidémie de Coronavirus. Initialement prévue en juillet prochain, cette nouvelle académie de musique, de chant et de danse verra le jour en 2021.

Aux Etats-Unis, à New York, c’est le Carnegie Hall qui annule le reste de sa saison. Les concerts étaient programmées jusqu’au 15 juillet.

Au Canada, le Festival international de Jazz et les Francos de Montréal sont également contraint d’annuler leur édition 2020.

Face à l’épidémie de Coronavirus, la solidarité s’organise

Des couturières et des couturiers d’ateliers d’opéra du monde entier ont décidé de se lancer dans la confection de masques en tissu, tels que l'Opéra et le Conservatoire d’Avignon, en France, l'Opéra d’Atlanta aux Etats-Unis, ou encore le Deutsche Oper de Berlin et La Monnaie de Bruxelles.

Ces modèles sont distribués au personnel soignant, qui ne traitent pas directement le virus, ainsi qu’aux personnes qui doivent continuer d’aller travailler.

La Maison de la Radio a dévoilé sa prochaine saison musicale 2020-2021

Elle doit s’ouvrir les 17 et 18 septembre, avec les 4 entités musicales de la maison.

En fil rouge, les oeuvres de Richard Strauss, le cinquantenaire de la disparition d’Igor Stravinsky, l'intégrale des concertos pour piano de Rachmaninov et un accent mis sur les créations musicales.

Ce sera la dernière saison pour Emmanuel Krivine en tant que directeur musical de l’Orchestre National de France. Il sera remplacé ensuite par Cristian Măcelaru. Tout le programme est à retrouver sur le site de la Maison de la Radio.

Remplacement au seins du Quatuor Terpsycordes

Dans la vie des ensembles, le quatuor Terpsycordes change de violoncelliste. François Grin est remplacé par Florestan Darbellay.

Concerts à voir en ligne

Retrouvez l’intégrale des Madrigaux de Monteverdi par Paul Agnew et les Arts Florissants, en vidéo sur le site de La Philharmonie. Vous y trouverez plus de 150 concerts enregistrés dans toute l’Europe de 2011 à 2015.

Ces concerts seront disponibles en ligne jusqu’au 23 avril.