Classique info du lundi 02 septembre 2019

La rentrée des classes en musique

Les élèves sont accueillis dans les écoles, collèges et lycées ce matin par des chants et des concerts. Les formations musicales de Radio France se mobilisent. Elles seront présentes dans plusieurs établissement d’Ile France. A Paris le Palazzetto Bru Zane donnera deux représentations de l’opérette "Faust et Marguerite" au Lycée Montaigne et Racines. Dans l’Académie de Bordeaux à Vélines, des musiciens de l’ensemble Pygmalion seront au collège Olympe de Gouges. Les secondes du lycée professionnel des métiers d’art et de l’image de Lyon vont démarrer cette année en présence des musiciens du quatuor Debussy.

Le palmarès du Concours international de piano Clara Haskil a été dévoilé

A l’issue de la finale, qui était organisée avec orchestre vendredi dernier, le jury n’a pas décerné de premier prix ! Le site ResMusica rappelle que c’était déjà arrivé en 2003 et 2015. Le prix Children’s Corner et le Prix du Public ont été attribué à la coréenne Hyelim Kim. Jorge Gonzales Buajasan repart quant à lui avec le Prix coup de cœur de la jeune critique.

France Musique et la BBC décident de collaborer

L’information a été publiée hier dans le JDD et comme l’indique l’article, c’est une première ! France Musique et la BBC Radio 3 vont proposer en direct et en simultanées deux émissions en format bilingues. L'émission Générations France Musique, le live présentée par Clément Rochefort et l’émission In Tune, présentée par Katie Derham travailleront donc main dans la main. Rendez-vous sur nos antennes les 11 et 12 octobre prochain.