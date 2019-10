Classique info du jeudi 31 octobre 2019

Le palmarès du 9e concours international de jeunes chefs de chœur

C’est l’Institut français d’Art choral qui a dévoilé les noms des lauréats. L’Estonienne Ingrid Roose remporte le premier prix, Justus Barleben le deuxième et le troisième prix a été décerné au danois Jonas Rassmussen.

Dans la presse ce matin, un portrait de Richard Brunel, futur directeur de l’Opéra de Lyon

« Personne ne l’attendait parmi les candidats à la succession de Serge Dorny » rappelle ce matin le journal La Croix. La nomination du metteur en scène stéphanois doit être confirmée demain par le conseil d’administration de l’opéra de Lyon. Le weekend dernier c’est le journal Le Monde qui revenait sur l’étonnement « du microcosme (…) pris au dépourvu par un profil qu’il ne connait pas », avec des interrogations et quelques pics, anonymes cependant face à l’arrivée d’un homme de théâtre.

Comment composer de la musique qui fait peur ?

Ce soir, c’est Halloween, veillée de la fête des morts particulièrement célébrée dans le monde anglo-saxon. Une occasion de se faire peur même ici en France, peut-être en regardant un film d’horreur. Ces films sont souvent indissociables de leurs bandes originales qui se caractérisent par une grande liberté dans leur composition. Élément à part entière de l’horreur, la musique fait naître elle aussi le sentiment d’angoisse et de peur.

Un escape game d’horreur organisé à l’opéra de Montpellier

On nous promet des crânes, des bougies et des canards morts dans cette activité qui est proposé jusqu’au 3 novembre, ce dimanche, dans l’ancienne chaufferie de l’Opéra de Montpellier. Cela s’appelle La Ronde des gardiens, le journal 20 minutes l’a testé et semble plutôt conquis. Il s’agit donc d’une intrigue à résoudre en 45 minutes, réservée au plus de 16 ans.