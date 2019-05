Classique info du jeudi 30 mai 2019

La musique en bloc opératoire

Il est de plus en plus courant que de la musique soit diffusée dans le bloc opératoire, avant l’anesthésie. Et si elle peut permettre de détendre le patient, elle est également utilisée comme un outil de concentration et de relaxation pour le chirurgien et l’équipe soignante. Plusieurs études scientifiques se sont penchées sur le sujet. Les chirurgiens qui travaillent en musique, seraient plus précis et plus rapides. La qualité esthétique des sutures serait également jugée meilleure.

Un reportage Victor Tribot Laspière

Disparition de la mezzo-soprano française Michèle Vilma

C’est le site Forum Opera qui l’annonce. La chanteuse nous a quittés à l’âge de 87 ans. Originaire de Rouen, elle avait fait ses débuts dans sa ville natale avec le rôle de Dalila dans l’opéra de Saint Saëns. Immortalisée dans le rôle d’Eboli par un enregistrement de la BBC de Don Carlos, elle a chanté sur les scènes du monde entier. Celle de l’opéra de Marseille lui rend aujourd’hui hommage.

L’Orchestre national de Lille a présenté sa nouvelle saison

La saison 2019-2020 sera placée sous le signe de la continuité. Son directeur musical, Alexandre Bloch, poursuivra l’Odysée Mahlérienne entamée avec l’orchestre en janvier dernier. L’anniversaire de Beethoven sera également célébré. Plusieurs tournées sont prévues dont un concert au Royal Concertgebouw d’Amsterdam en juillet.

Télérama Sortir nous plonge au cœur de la dernière création de Philippe Manoury

Une oeuvre qui nous plonge elle-même, en tant que spectateur, au cœur du son. Immersif, instrumentale ou électronique, il raconte ici le drame des migrants en Méditerranée. Pour découvrir _Lab.Oratorium r_endez-vous lundi prochain, à la Philharmonie de Paris, avec François Xavier Roth à la direction.

Le « waouh kid » de Boston retrouvé

L’ensemble américain Haendel and Haydn Society a retrouvé l’enfant qui a fait le tour des réseaux sociaux, avec son “waouh” à la fin d’une représentation de la Musique funèbre maçonnique de Mozart.