Classique info du jeudi 30 juillet 2020

L’orchestre national de Lille en lice pour être l’orchestre de l’année ! À Londres, ç’en est fini du Fantôme de l’Opéra au West End. Le chanteur Andrea Bocelli fait scandale en Italie. On continue notre tour d’horizon des lieux insolites de création. Mort du chanteur Balla Sidibé.

Il est en lice pour le titre prestigieux d’orchestre de l’année 2020, au cours de la cérémonie des Gramophone Classical Music Awards. Chaque année depuis 1977, ce prix est remis par les lecteurs du magazine Gramophone. Et cette année, l’Orchestre national de Lille figure dans la liste des 10 nommés pour la récompense, au milieu d’ensembles du monde entier. La cérémonie se tient en ligne et propose des rediffusions de concerts des orchestres nommés. Celui de l’ONL sera diffusé ce soir. Résultat de la compétition le 6 octobre prochain.

À Londres, ç’en est fini du Fantôme de l’Opéra au West End…

Dernière victime du Covid-19, la pièce va quitter la programmation du West End de Londres. Après avoir diverti le public pendant 34 ans et des milliers de représentations, le rideau est tombé sur la comédie musicale à succès d'Andrew Lloyd Webber. Il faut dire que la crise sanitaire a porté un coup dur aux finances de l’institution. Et ce, malgré l’annonce récente d’un fonds de sauvetage pour les arts de plus d’un milliard et demi de livres par le gouvernement britannique.

Le chanteur Andrea Bocelli fait scandale en Italie

Des déclarations sur le Covid-19 qui ne passent pas. Le ténor de 61 ans, qui s’est senti « humilié » d’être privé de sa « liberté de sortir », s’est demandé pourquoi avoir accordé tant d’importance au coronavirus. Lors d’une conférence sur la pandémie, Andréa Bocelli a même avoué qu’il avait bafoué les règles en vigueur pendant le confinement. Un revirement surprenant car, mi-mai, Andrea Bocelli annonçait avoir été contaminé par le Covid-19, évoquant avoir vécu « un cauchemar ». En Italie, ces propos ont donc fait scandale et Bocelli d’être traité comme un négationniste.

On continue notre tour d’horizon des lieux insolites de création. Après un parking, la montagne, une piscine… rendez-vous à l’hôtel.

Et pour cela je vous emmène à Angers. C’est là-bas que le chorégraphe Christophe Garcia, ancien danseur de Maurice Béjart, poursuit sa quête de nouvelles formes. Avec sa compagnie, il propose « Niebo Hotel », une pièce intimiste pour un public très réduit.

Les spectateurs, un par un ou par groupe de deux, passent de chambre en chambre où se déroule une performance en solo ou en duo. Au final, personne ne voit le même spectacle. Niebo Hotel, c’est jusqu’à ce soir, place du Ralliement, à Angers.

On finit avec la mort du chanteur Balla Sidibé

Le mythique Orchestra Baobab perd son fondateur et doyen. « Après une journée de répétition bien remplie avec ses camarades musiciens, le chanteur ne s’est pas réveillé », a annoncé le groupe sénégalais. L’orchestre, qui allait fêter ses 50 ans de scène, est célèbre partout en Afrique pour son cocktail irrésistible de jazz, de soul et de rythmes latins associés aux mélodies traditionnelles d'Afrique subsaharienne et wolofs, comme on peut l’entendre dans le tube « On verra ça ». Le chanteur du groupe sénégalais, Balla Sidibé, décédé hier, avait 78 ans.