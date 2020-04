Classique info du jeudi 30 avril 2020

Mobilisations des acteurs du secteur culturel, la propriété intellectuelle des artistes chamboulée, la Société Générale mobilise deux millions d’euros pour soutenir la musique classique, trois grands artistes nous ont quittés cette semaine et la Scala de Milan prépare son retour en septembre.

Mobilisation des acteurs du secteur culturel

Les intermittents du spectacle, artistes et techniciens se mobilisent pour réclamer des solutions face à la crise dans laquelle est plongée le secteur culturel. Deux pétitions ont été lancées par les collectifs Année noire et Culture en danger. Elles réclament une année blanche, c’est à dire la prolongation de douze mois, à compter de la date de réouverture des lieux de spectacle, des droits à l’assurance chômage pour les intermittents. Publiées sur le site change.org, elles ont recueilli à elles deux, plus de 213 000 signatures.

La propriété intellectuelle des artistes chamboulée

Une trop grande gratuité des produits culturels n’est pas sans danger pour ce secteur déjà fragile, alerte l’organisation mondiale de la propriété intellectuelle (institution de l’ONU). Dans un entretien à l’AFP, son directeur s’inquiète des nombreuses exceptions à la propriété intellectuelle, demandées depuis le début de la pandémie. Un avertissement qui intervient alors qu’un nouveau traité visant à protéger les droits des travailleurs de l’audiovisuel vient d’entrer en vigueur.

Le groupe Société Générale mobilise deux millions d’euros pour soutenir la musique classique

Il s'agit d'un plan qui se décline en trois champs d’action : soutien aux ensembles et aux projets musicaux partenaires du groupe, dans le cadre d'un appel à projet lancé via la FEVIS (la Fédération des ensembles vocaux et instrumentaux spécialisés) pour soutenir la reprise d’activité des ensembles indépendants, ainsi qu'une Bourse d’urgence pour les élèves des conservatoires supérieurs de Paris et de Lyon.

Trois grands artistes nous ont quittés cette semaine

La soprano Jeannette Pilou est décédée à l’âge de 83 ans. Née en Egypte de parents grecs, grande interprète du répertoire français, elle fait ses débuts au Metropolitan Opera de New York en remplaçant au pied levé Mirella Freni dans le rôle de Juliette dans l’opéra Roméo et Juliette de Gounod.

Le monde du violoncelle pleure la disparition de l’un de ses musiciens les plus admirés, Lynn Harrell, décédé lundi à l’âge de 76 ans. Violoncelle solo de l’orchestre de Cleveland, il avait notamment remporté deux Grammy Awards pour ses enregistrements des trios de Beethoven avec le violoniste Itzhak Perlman et le pianiste Vladimir Ashkenazy.

Un deuxième grand violoncelliste est décédé hier : Martin Lovett. Dernier membre encore en vie du célèbre Quatuor Amadeus, le musicien anglais avait 93 ans.

La Scala de Milan prépare son retour en septembre

Selon la presse italienne, la Scala de Milan devrait reprendre son activité au mois de septembre. La reprise se ferait en deux temps. Un premier concert : le Requiem de Verdi dirigé par Riccardo Chailly et dédié aux victimes du Covid-19 qui devrait se tenir dans le Duomo de Milan, avant un retour au sein de la Scala avec la 9ème Symphonie de Beethoven. Ce projet, présenté lundi en conseil d’administration par le surintendant Dominique Meyer, doit encore être officialisé.