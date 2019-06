Classique info du jeudi 27 juin 2019

La prise de médicaments pour lutter contre le trac

Dans le dernier numéro de La Revue Dessinée, le journaliste François Thomazeau et le dessinateur Vincent Sorel reviennent sur une pratique taboue mais courante chez les musiciens : la prise des médicaments pour lutter contre le trac. Ces médicaments, on les appelle des bêtabloquants. Souvent utilisés pour l’hypertension artérielle, ils permettent de ralentir le rythme cardiaque et de diminuer les symptômes du trac : tremblements, mains moites, bouche sèche. Dans son enquête le journaliste parle de “dopage” dans l’univers de la musique classique, un terme fort pour une pratique répandue et qui, pour lui, est un fléau.

L’Opéra de Rennes et Angers Nantes Opéra poursuivent leur rapprochement pour la saison prochaine

Avec 4 spectacles lyriques en co-production pour 2019-2020 parmi lesquelles Hamlet, d’Ambroise Thomas et La Clémence de Titus de Mozart. Une nouvelle production, l’Innondation présentée en création rassemble le compositeur Francesco Filidei et le metteur en scène Joël Pommerat. Plusieurs spectacles seront proposées dans les trois villes, Nantes, Rennes et Angers.

Lundi dernier, l’Opéra national du Rhin a rendu hommage à Eva Kleinitz

Directrice générale de l’institution elle nous a quittés le 30 mai à l’âge de 47 ans. Une disparition qui a provoqué une vive émotion dans le monde de la culture rappelle le site de France Info .. Lundi dernier, à Strasbourg, chanteurs, musiciens, danseurs, mais aussi techniciens, décorateurs, se sont succédé sur la scène de l’Opéra du Rhin pour célébrer sa mémoire, en, musique et en discours. A l’extérieur, sur l’esplanade, de nombreux spectateurs sont venus pour suivre l’hommage sur écran géant.

L’Ensemble Intercontemporain et son chef Matthias Pintcher accueillent deux nouveaux chefs assistants

Il s’agit Léo Margue et Lucie Leguay. Tout deux ont fait part de leur joie sur les réseaux sociaux. La prise de poste est prévue en septembre prochain. Et c’est à cette même période que Lucie Leguay deviendra cheffe assistante de l’Orchestre national de Lille, de l’Orchestre national d’Île de France et de l’Orchestre de Picardie.

Quincy Jones se livre dans Télérama

A 86 ans, il a encore des projets et il en parle dans Télérama Sortir cette semaine. Il il sera en concert à l’Accord Hotel Arena à Paris ce soir. Il s’agit de Quincy Jones. Dans Télérama, l’artiste revient sur son enfance dans le Chicago des années 30 au milieu, je cite « des mitraillettes et des mauvais cigares ». Une vie, de huit décennies durant lesquelles il a joué, arrangé, composé et produit de la musique. Il a travaillé avec tout le monde de Sinatra à Michael Jackson et ne semble donc pas prêt de s’arrêter, Il cite d’ailleurs une chanson du roi de la pop « don t stop til you get enough » : Ne t’arrête pas tant que tu n’en n’as pas marre.