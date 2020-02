Classique info du jeudi 27 février 2020

En Espagne, L'Institut national des arts de la scène et de la musique annule la participation de Placido Domingo à un concert ; la cheffe Marin Alsop quitte ses fonctions à la tête de l’Orchestre Symphonique de Baltimore ; l’Orchestre Symphonique de Göteborg annule sa tournée au Japon.

En Espagne, L'Institut national des arts de la scène et de la musique annule la participation de Placido Domingo à un concert

C’est la première fois que l’Espagne déprogramme le ténor, qui devait chanter dans Luisa Fernanda les 14 et 15 mai prochains au Théâtre national de la Zarzuela à Madrid. Les représentations auront bel et bien lieu mais sans lui. Accusé de harcèlement sexuel, Placido Domingo a reconnu sa responsabilité dans les faits et présenté ses excuses aux victimes avant-hier. Face à cet aveu, l’Institut national des arts de la scène et de la musique, qui dépend du Ministère de la Culture espagnol, a donc décidé d'annuler sa venue “par solidarité avec les femmes concernées”.

La cheffe Marin Alsop quitte ses fonctions à la tête de l’Orchestre Symphonique de Baltimore

Après 14 années passées aux côté de son orchestre, Marin Alsop démissionnera de son poste à la fin de la saison 2020-21. Ce départ intervient dans un contexte financier compliqué pour l’Orchestre. Marin Alsop, aujourd’hui âgée de 63 ans, est la première femme cheffe à avoir dirigé un orchestre américain majeur. Pour elle, il s’agit cependant plutôt d’un au revoir que d’un adieu. Elle sera invitée à diriger l’orchestre à plusieurs reprises jusqu’en 2025-26 et elle continuera aussi à intervenir dans le cadre du programme OrchKids, un programme destiné aux jeunes défavorisés de Baltimore qui n'ont pas accès à la musique.

L’Orchestre Symphonique de Göteborg annule sa tournée au Japon

L'Orchestre Symphonique de Göteborg devait se produire au Japon demain, mais le premier ministre japonais Shinzo Abe a annoncé hier que tous les concerts seraient annulés au Japon pendant une quinzaine de jours pour éviter la propagation du coronavirus. L'Orchestre devait donner une série de 10 concerts.

Gabrielle Grandière, connue pour sa chanson "Pirouette cacahuète", est morte

L’ancienne institutrice s'est éteinte mardi dernier à l'âge de 99 ans dans la Sarthe. C’est dans les années 1950 qu’elle écrit sa célèbre comptine pour enfants. Alors enseignante à Alençon, elle l’aurait composée pour ses élèves en seulement quelques minutes.