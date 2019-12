Classique info du jeudi 26 décembre 2019

Un nouveau préavis de grève lancé par la CGT à Radio France.

Après 28 jours de grève que la CGT a menés, la direction de Radio France maintient son plan de suppressions d’emplois mais parle d’ouvertures. "Une dizaine de suppressions en moins et un desserrement du calendrier : une véritable provocation”, selon le texte de ce préavis de grève.

La CGT appelle donc l’ensemble du personnel de Radio France à une grève à durée indéterminée à partir du 31 décembre à minuit. Cela intervient aux moments de concerts importants : les deux concerts du nouvel an des mardi 31 décembre et jeudi 2 janvier par l’Orchestre national de France dirigé par Emmanuel Krivine avec Kevin Cole au piano, ainsi que les concert de la Neuvième Symphonie de Beethoven des samedi 4 et dimanche 5 janvier avec le Choeur de Radio France et l’Orchestre philharmonique de Radio France dirigés par Mikko Franck.

Le Comité Olympique chargé des Jeux à Tokyo a donné les noms des remplaçants du ténor Placido Domingo.

En novembre dernier, Placido Domingo s’était retiré du projet de figurer à la cérémonie de lancement des Jeux Olympiques de Tokyo, en justifiant son geste par la “complexité de l’événement théâtral”, sans faire allusion toutefois aux allégations de harcèlement sexuel dont il faisait l’objet. Ce seront donc la soprano colorature italienne Anna Pirozzi et le baryton-basse Erwin Schrott qui le remplaceront lors de l’événement "Kabuki x Opera" qui aura lieu le 18 avril prochain au Tokyo Metropolitan Gymasium.

La compositrice du générique de Friends, Allee Willis est décédée.

La compositrice et parolière Allee Willis est décédée. Elle était notamment connue pour avoir co-écrit le générique de la série "Friends" dans les années 90, joué par les Rembrandts, mais également September du groupe Earth Wind and Fire à la fin des années 70. Allee Willis est décédée d’un arrêt cardiaque à l'âge de 72 ans, a annoncé mercredi sa compagne Prudence Fenton.

Originaire de Detroit, elle a passé son enfance près des studios de Motown Records pour écouter les artistes enregistrer leurs albums. Elle a étudié le journalisme à l’Université du Wisconsin avant d’être secrétaire à la Columbia Records à New York. C’est sa rencontre avec les membres de Earth Wind and Fire qui sera décisive pour sa carrière.

Elle avait également écrit pour Broadway la comédie musicale "The Color purple", et pour le cinéma le générique du film "Le Flic" de Beverly Hills", qui lui valurent tous les deux un Grammy Awards. Elle avait été intronisée en 2018 au "Hall of Fame" des compositeurs.