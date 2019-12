Classique info du jeudi 19 décembre 2019

A Paris, l’hôpital des Quinze-Vingt attaque en justice l’extension de l’Opéra de Paris

Le Centre hospitalier national d’ophtalmologie a saisi le tribunal administratif pour tenter de bloquer le projet d’extension de son voisin l’Opéra Bastille. L’information a été publiée par le Parisien. La construction de nouveaux atelier de fabrication de décors plongerait dans la pénombre une partie du Centre et l’empêcherait de se doter d’une deuxième entrée. « Des conséquences significatives pour la qualité de prise en charge des patients », note son directeur.

La grève des étudiants du chœur de la Maîtrise de Notre-Dame pourrait avoir des conséquences judiciaires

C’est en tout cas ce qu’affirme l’association qui gère la Maîtrise. Mardi dernier, des étudiants du chœur d’adultes ont boycotté le concert de Noël pour protester contre 5 licenciements jugés abusifs. L’Association Musique sacrée à Notre Dame avait alors invoqué « des mesures d’assainissements budgétaires », suite à l’incendie de la cathédrale, avant de déclarer hier que « La remise en cause de la réorganisation et des économies nécessaires pourrait entraîner une mise sous tutelle du dossier sous la responsabilité du Tribunal de Grande Instance.

La Fondation Banque Populaire ouvre ses candidatures aux musiciens baroques

Désormais, les clavecinistes ou encore les gambistes sont éligibles à une bourse de la Fondation, qui accompagne les premiers pas d’interprètes et de compositeurs. Les dossiers sont à déposer en ligne, avant le 15 mars. Ils seront étudiés par le jury musique, qui accueille en 2020 la violiste Christine Plubeau.

Chronique Retour de Spectacle Guillaume Tion

Fortunio à l’Opéra Comique.

Disparition du chef de chœur et chef d’orchestre Jacques Grimbert

Fondateur du Chœur et Orchestre de Paris Sorbonne, directeur de musique en Sorbonne jusqu’en 2008, il est décédé mardi dernier à Angers. Élève entre autres de Messiaen et de Darius Milhaud, il a lui-même transmis la passion de la direction auprès de nombreux artistes, notamment Laurence Equilbey, qui a découvert le métier de chef de chœur à ses côtés à la Sorbonne.

Mort du chanteur Alain Barrière

Son nom restera attaché à la chanson des années 60 et 70. L’interprète d’Elle était si jolie et de Ma vie, nous a quittés à l’âge de 84 ans. Sa vie aura également été marquée par de grands problèmes avec le fisc, et deux exils, aux Etats Unis et au Canada. Il était revenu en France dans les années.