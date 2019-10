Classique info du jeudi 17 octobre 2019

La création du Centre national de la musique a été définitivement adoptée par le Parlement

Hier, le Sénat a en effet définitivement validé la création de ce Centre national de la musique, par un ultime vote à main levée, précise France Info. Cette maison commune verra le jour à partir de janvier 2020. Elle aura à sa disposition un total de 50 millions d’euros, a déclaré Sébastien Lecornu, ministre chargé des collectivités territoriales. Evoqué sous la présidence de Nicolas Sarkozy, ce centre a pour vocation de rassembler le CNV, Centre national de la Chanson, des variétés et du jazz, le Fonds pour la création musicale et le Centre d’information et de ressources pour les musiques actuelles.

Mais déjà des voix s’élèvent parmi les professionnels du secteur

Hier, Olivier Darbois, président de l’organisation patronale qui représente les entreprises du spectacle musical en France, le PRODISS, a fait part de ses inquiétudes, notamment sur le flou qui entoure le projet, à trois mois de sa mise en œuvre. Il a également fait part de la nécessité de financements extra-sectoriels pour fonctionnement. Il a été rejoint sur ce point par Gilles Petit, président du centre national de la chanson, des variétés et du jazz.

A Londres se tenait hier la cérémonie des Gramophone Classical Music Awards

Nous avions dévoilé une partie de son palmarès il y a deux semaines. Palmarès qui a donc été révélé dans son intégralité hier soir. C’est le pianiste Betrand Chamayou, l’Orchestre National de France et Emmanuel Krivine qui reçoivent le prix de l’enregistrement de l’année pour leur disque Saint-Saëns paru chez Erato. L’artiste de l’année est le pianiste islandais Víkingur Ólafsson, et le jeune artiste de l’année, le contre-ténor Jakub Josef Orlinsky. L’orchestre philharmonique de Hong Kong dirigé par Jaap Van Sweden remporte quant à lui le prix de l’orchestre de l’année, le seul décerné par le public.

La péniche Claude Nougaro

A Toulouse a été inauguré le 9 septembre dernier un lieu dédié à Claude Nougaro. Le chanteur aurait fêté ses 90 ans ce jour-là. Depuis, des centaines de curieux sont venus en mémoire de l’artiste, dans cet espace un peu particulier. Un reportage de Clément Buzalka.

L’Orchestre symphonique de Bretagne a été labellisé

L’ensemble est désormais « Orchestre national en région », c’est le 13ème du pays. Ce label lui a été décerné par le ministre de la culture Franck Riester, qui salue dans un communiqué « le projet porté par Marc Feldman depuis 2012 sous la baguette du chef Grant Llewellyn ». Une reconnaissance qui doit permettre à l’ensemble de sécuriser l’obtention de financements publics.