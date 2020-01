Classique info du jeudi 16 janvier 2020

Gustavo Dudamel est prolongé à Los Angeles

Le chef vénézuélien restera directeur musical de l’Orchestre Philharmonique de Los Angeles jusqu’à la saison 2025/2026. Arrivé à la tête de l’ensemble en 2009, Gustavo Dudamel déclare être plein d’énergie pour « ce nouveau chapitre artistique ». L’orchestre le remercie quant à lui pour cette première décennie pleine de succès, de tournées et de projets pédagogiques.

Au Royaume-Uni, l’English National Opera présente de nouvelles mesures pour favoriser la diversité dans l’industrie lyrique

La compagnie d’opéra située à Londres a annoncé mardi qu’elle allait recruter cinq musiciens d’instruments à cordes issus de minorités ethniques afin que son orchestre soit plus représentatif de la société. Une mesure qui s’inscrit dans son plan lancé en janvier 2019, pour rendre l’industrie lyrique plus inclusive et plus accessible. Il avait permis l’année dernière le recrutement de quatre nouveaux choristes.

A Saint-Ouen, Main d’œuvre est sauvé

La justice a ordonné hier la réintégration du centre culturel Mains d’œuvres dans son siège historique, à Saint-Ouen. Il dispose d’un délai de 72h. Le tribunal de Bobigny a annulé la procédure d’expulsion engagée par la mairie pour vice de forme. « Un très belle victoire » s’est réjoui Juliette Bompoint directrice du lieu. Sollicitée par l’AFP La mairie n’a pas encore réagi.

Dracula, le premier spectacle jeune public de l'Orchestre national de jazz

Un reportage de Suzana Kubik.

L’Orchestre Philharmonique de Radio France revisite la 5e Symphonie de Beethoven

La 5e Symphonie du compositeur dont on célèbre le 250e anniversaire, est à l’honneur cette année au Baccalauréat Musique. Pour l’occasion, l’Orchestre Philharmonique de Radio France a décidé d’offrir au jeune public un éclairage nouveau sur cette œuvre, en la réarrangeant, avec notamment des airs de mambo. Deux concerts sont organisés aujourd’hui.