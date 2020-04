Classique info du jeudi 16 avril 2020

De nombreux festivals annoncent leur annulation ou leur report. Une association destinée à soutenir les artistes lyriques signe un communiqué sur les réseaux sociaux, tandis que le ministre Gérald Darmanin annonce des mesures fiscales favorables aux entreprises culturelles.

De nombreux festivals annoncent l'annulation ou le report de leur édition

Dans un communiqué, Pierre Audi, directeur du Festival d’Art lyrique d’Aix-en-Provence déclare que les décisions annoncées le mardi 14 avril par le Président de la République ne permettront pas au festival de se dérouler comme prévu du 6 juin au 18 juillet. « Nous étudions les possibilités de proposer grâce au streaming une présence du festival et de ses productions 2020 », a-t-il déclaré.

Les organisateurs des Chorégies d’Orange ont également annoncés l’annulation de l’édition 2020 du plus vieux festival d’art lyrique de France. Elle devait se tenir du 19 juin au 1er août.

Le Festival Montpellier Danse devait célébrer ses 40 ans à partir du 20 juin. Il reporte la quasi totalité de sa programmation à l’automne prochain. Les spectacles seront donnés entre septembre et décembre.

Le Festival Radio France Occitanie Montpellier étudie quant à lui plusieurs scénarios, mais les ventes de billets sont suspendues pour le moment.

La 43ème édition de La Défense Jazz Festival, qui devait se tenir en juin, est reportée du 21 au 27 septembre 2020. Par conséquent, les dates de candidatures pour le Concours organisé par le Défense Jazz Festival destiné aux groupes émergents sont repoussées au 29 août.

Le Festival Fnac Live Paris, qui propose chaque année des concerts gratuits sur le parvis de l'Hôtel de Ville de Paris, est annulé. Il devait se tenir du 1er au 3 juillet.

L'annonce de mesures fiscales pour les entreprises des arts du spectacle

Le ministre de l'Action et des Comptes publics Gérald Darmanin a annoncé hier que le gouvernement allait travailler à l’annulation de sept cent cinquante millions d’euros de charges fiscales et sociales pour les entreprises des secteurs de l’hôtellerie, de la restauration et des arts et spectacles. Ces charges sont pour le moment reportées.

La création de l'Association UNiSSON destinée à informer, conseiller et soutenir les artistes lyriques

Des artistes lyriques ont décidé de s’unir au sein d'un nouveau collectif intitulé UNiSSON. Dans un communiqué publié sur Facebook, Twitter et Instragram, l'association déclare souhaiter « parer à l’urgence des situations en rassemblant les informations et en rendant lisibles les obligations légales des employeurs. » Ils ajoutent le fait que « cette période met en lumière les imperfections du modèle économique du secteur ainsi que l’extrême précarité d’un grand nombre de ses forces vives. » Roberto Alagna, Chloé Briot, Stanislas de Barbeyrac, Benjamin Bernheim, ou encore Marianne Crebassa sont quelques-uns de ses signataires.

Arvo Pärt s'exprime dans la presse espagnole

Dans une interview accordée à la presse espagnole, traduite en anglais par le Centre Arvo Pärt, le compositeur estonien fait part de sa réflexion sur la crise actuelle. « Ce Coronavirus a démontré d’une façon douloureuse que l’humanité est un simple organisme, et que nous n’existons qu’au travers de nos liens ».

L'Orchestre et le Chœur de l'Opéra de Paris se mobilisent et interprètent des œuvres inédites

En France, les musiciens et le Chœur de l’Opéra de Paris se mobilisent dans une vidéo pour exprimer leur gratitude et leur soutien à tous ceux qui travaillent pour nous protéger lors de cette crise. L’Orchestre de l’Opéra interprète pour l'occasion une œuvre originale, After The Storm, composée par Nicolas Chatenet, trompettiste de l’ensemble. L'enregistrement est réalisé à partir des vidéos de 71 téléphones portables. Le Chœur de l’Opéra interprète Nessun Dorma, un air tiré de l'opéra Turandot de Giacomo Puccini. Ces vidéos sont à retrouver sur les réseaux sociaux de l'Orchestre de Paris.

À revoir : l'hommage de l'Opéra de Paris au chorégraphe Jerome Robbins

L'Opéra de Paris propose cette semaine sur son site de revoir le programme qui rend hommage au chorégraphe Jerome Robbins, qui comprend notamment Glass Pieces, chorégraphiée sur plusieurs compositions de Philip Glass, ou Afternoon of a Faun sur une musique de Gabriel Fauré.