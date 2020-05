Classique info du jeudi 14 mai 2020

Gabriel Bacquier nous a quittés, une saison numérique pour la Maison Laffite, Broadway fermé au public jusqu'à septembre, déclarations de Thomas Jolly et les cours de danse en ligne de Benjamin Millepied.

Gabriel Bacquier, immense figure de l'Opéra français, nous a quittés

Nous avons donc appris la disparition de Gabriel Bacquier. Il était l’un des barytons français les plus estimés du 20e siècle et aurait eu 96 ans ce dimanche. C’est le théâtre du capitole de Toulouse qui a annoncé sa disparition « Le Capitole fut sa maison », écrit l’institution. Son directeur, Christophe Ghristi témoigne « C'était un personnage haut en couleur. Une personnalité du sud qui avait une présence animale sur scène. » Né à Bezier en 1924, Gabriel Bacquier a connu un succès international, se produisant sur les scènes du monde entier. Grand interprète de Mozart, c’est notamment avec le rôle de Don Giovanni au festival d’Aix en Provence en 1960 que son talent a rayonné. Il avait mit fin à sa carrière lyrique en 1994 à l’Opéra Comique. « Adieu l’ami, adieu « pays », Adieu collègue et Maître. », écrit le baryton Ludovic Tezier.

Le Festival de Maisons Laffite va vivre en numérique cette année

Biréli Lagrène, Anne Pacéo, Vincent Peirani ou encore David Linx vont enregistrer des concerts, à l’Ancienne Eglise, pour un rendez-vous journalier, du 12 au 21 juin, à 18h sur Facebook, Youtube et le site de Evènement.

Broadway fermé au public jusqu'à septembre

Aux Etats-Unis, les Théâtres de Broadway resteront fermés jusqu’à début septembre au moins, a indiqué l’association professionnelle Broadway League. Aucune date de réouverture n’a été fixée. Chaque semaine, les pertes de recettes aux guichets s’élèvent à plus de 30 millions de dollars.

Déclarations de Thomas Jolly

« Etre le nouveau directeur d’un théâtre fermé, c’est particulier ! » Dans une interview accordée à France info, Thomas Jolly, nouveau directeur du Centre dramatique national Le Quai d’Angers, explique préparer une saison « corona-compatible ». « Le covid nous demande d’être alternatif », déclare le metteur en scène . Il réagit également aux annonces d’Emmanuel Macron sur la culture « même si elles sont arrivées tard ». Il salue le prolongement des droits des intermittents, mais fait part de son scepticisme sur l’été « apprenant et culturel ».

Des cours de danses en ligne

Benjamin Millepied et sa compagnie L.A Dance Project lancent une nouvelle plate-forme digitale autour de la danse. Classes quotidiennes, spectacles, coulisses, master classes sont ainsi disponibles sur téléphone mobile et le site de la compagnie.

Par ailleurs, sa nouvelle création mondiale, Roméo et Juliette qui devait être présentée à partir du 29 mai prochain à La seine Musicale à Boulogne est reportée du 21 au 31 janvier 2021.