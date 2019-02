Classique info du jeudi 14 février 2019

Un one-woman opéra à l’Athénée

Avec le spectacle « Vous qui savez ce qu’est l’amour », Romy Esteves revisite, seule en scène, Les Noces de Figaro de Mozart, au théâtre de l’Athénée, du 15 au 23 février 2019 à Paris. Un reportage d'Aliette de Laleu.

Le palmarès des Victoires de la Musique Classique

Hier, la Seine Musicale accueillait la 26e cérémonie des Victoires de la Musique Classique. La soirée était présentée à Boulogne Billancourt par Leïla Kaddour et Judith Chaine, retransmise en direct sur France Musique et France 3. Côté palmarès, Stéphane Degout a été couronné Artiste lyrique de l’année. Et c’est une double victoire pour le baryton, puisque l’enregistrement des Troyens de Berlioz, auquel il a participé avec Joyce DiDonato, Marie-Nicole Lemieux, Stanislas de Barbeyrac et l’Orchestre philharmonique de Strasbourg, a reçu le prix du meilleur enregistrement.

Le pianiste Nicholas Angelich a été désigné soliste instrumental de l’année. La Victoire du compositeur a récompensé Guillaume Connesson.

La mezzo-soprano Eléonore Pancrazi et le guitariste Thibaut Garcia qui ont été sacrés respectivement réservation lyrique et solistes instrumental de l’année. Une Victoire d’honneur a été décerné au pianiste Lang Lang.