Classique info du jeudi 12 décembre 2019

L’impact de la grève sur le monde de la culture : 2,5 M de pertes pour l'Opéra de Paris en une semaine

L'Opéra de Paris a perdu 2,5 millions d'euros de recettes de billetterie en une semaine, depuis le début de la grève contre la réforme des retraites, a-t-on appris mercredi auprès de l'institution. Au total, quinze spectacles d'opéra et de ballet ont été annulés à l'Opéra Bastille et au Palais Garnier depuis le jeudi 5 décembre, date du début de la mobilisation contre la réforme des retraites. L'annulation d'un opéra comme "Le Prince Igor" à Bastille a coûté par exemple 358.000 euros en moyenne en billetterie perdue chaque soir, a précisé l'Opéra à l'AFP.

Le chant byzantin, l'art liturgique oriental, inscrit au patrimoine immatériel de l'Unesco

Né au début du christianisme, le chant byzantin, un genre musical unique transmis par l'Eglise orthodoxe, a survécu jusqu'à nos jours, ce qui lui a valu son inscription hier sur la Liste du patrimoine immatériel de l'Unesco. Il s’agit d’un chant conçu pour mettre en valeur les textes bibliques et il serait considéré par les experts comme "une suite" de l'Antiquité. Après l'éclatement de l'Union soviétique en 1989, le chant byzantin a repris une ampleur dans les pays orthodoxes de l'Europe de l'est, la Bulgarie, la Serbie ou la Roumanie, et reste le principal genre musical de l'Eglise chrétienne orientale.

L’Orchestre de la Suisse Romande a proposé une soirée 100% helvète

Une soirée inédite hier soir au Victoria Hall de Genève. Une programmation entièrement dédiée à la Suisse, dans un pays plutôt habitué au répertoire germanique ou français. En plus du Concerto pour 7 instruments à vents du compositeur genevois Frank Martin et de la Symphonie Alpestre de Richard Strauss : la création mondiale du compositeur suisse Richard Dubugnon commandée par l’Orchestre de la suisse romande. Au micro de Victor Tribot Laspière, Richard Dubugnon nous parle d’Helvetia n°2 – Via Lemanica, un titre en latin qui évoque une route romaine imaginaire autour du Lac Léman.

Le directeur du ballet de l'Opéra de Lyon condamné pour discrimination

Le directeur du ballet de l'Opéra de Lyon depuis 33 ans Yorgos Loukos a été condamné mercredi en appel à une amende de 1.500 euros avec sursis pour discrimination après avoir demandé le non-renouvellement du contrat d'une danseuse à son retour de congé maternité. Les faits remontent à 2014. Karline Marion avait 34 ans, et aurait pu voir son contrat requalifié en CDI. Mais, deux jours après son retour de congé maternité, une lettre lui signifie son non-renouvellement. "Si entre 29 et 34 ans, tu as fait pas mal, mais pas beaucoup, c'est pas entre 35 et 40 que tu vas faire plus, en plus avec un enfant", lui avait-il expliqué lors d’un entretien quelques jours plus tard.

Liste des candidates à la 1ère édition du concours La Maestra, Concours International de Cheffes d’Orchestre qui se tiendra à la Philharmonie de Paris du 16 au 19 mars 2020

La Philharmonie de Paris et le Paris Mozart Orchestra se sont associés pour créer ce concours spécifiquement dédié aux femmes. 12 candidates de tous âges et sélectionnées dans le monde entier participeront à un programme de 3 épreuves devant un jury présidé par Deborah Borda (présidente de l’Orchestre Philharmonique de New York). À l’issue du concours, 3 lauréates seront récompensées et se verront ensuite proposer un programme d’accompagnement professionnel personnalisé. Parmi les 12 candidates, deux françaises : Mélisse Brunet et Stephanie Childress.