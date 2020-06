Classique info du jeudi 11 juin 2020

L'inquiétude du monde de la musique au Rouaume-Uni, la saison de l'orchestre de New York annulée et le festival de Saintes maintenu, le MET s'exprime sur le mouvement Black Lives Matter, le directeur de l'Opéra de Tours poursuivi pour harcèlement moral, la reprise du philharmonique de Strasbourg.

Salles de spectacles et orchestres font part de leur très grande inquiétude au Royaume-Uni

Allons nous laisser mourir la musique classique ?, interroge le Guardian. Beaucoup de musiciens sont indépendants au Royaume-Uni. Ils sont donc sans revenus depuis le début de la crise. Financés en très grande partie par leur billetterie, les salles, fermées depuis plusieurs mois, font également face à une catastrophe éminente, peut-on lire dans l’article qui déplore l’absence d’aide et le silence du gouvernement. Les chef Simon Rattle et Mark Elder, ont adressé à ce dernier une lettre ouverte, ils y décrivent une situation désespérée et réclament des réponses quant à une reprise des concerts. « Les musiciens sont des humains. Ils ont besoin de manger, de payer leurs factures. Mais aussi de jouer ensemble »

L’Orchestre philharmonique de New York annule sa saison d’automne

Pas de représentations pour l’ensemble avant le 6 janvier 202. Cela représente une perte de billetterie de 9 millions de dollars, qui s’ajoute à la perte de 7 à 10 millions de dollars déjà estimée depuis la fin des concerts en mars.

Les musiciens du Metropolitan Opera se sont exprimés sur le mouvement Black Lives Matter, les vies noires comptent

Dans une déclaration, les musiciens se disent horrifiés par les violences policières et le racisme.« Les événements de ces dernières semaines nous ont amenés à réfléchir sur la façon dont le Metropolitan Opera peut opérer de réels changements ». Les musiciens ont rédigé des recommandations, parmi lesquelles embaucher plus de compositeurs et de chefs noirs, mais aussi dans l’administration.

L’ancien directeur de l'Opéra de Tours sera jugé le 6 juillet pour harcèlement moral

Jean-Yves Ossonce, directeur de l'Opéra de Tours de 1999 à 2016 est poursuivi par trois choristes. Ils l'accusent de propos humiliants et vexatoires.

L’Orchestre philharmonique de Strasbourg va retrouver son public

Après trois mois sans concert, la formation sera en concert le 30 juin prochain au Palais de la musique et des congrès, Salle Erasme. Le port du masque sera obligatoire pour le public qui sera placé par ordre d’arrivée.

Le Festival de Saintes propose une nouvelle formule du 18 au 25 juillet en plein air

Une nouvelle formule pour s’adapter aux mesures sanitaires. 9 concerts seront donnés par les musiciens dans l’abbatiale de Saintes. Ils seront diffusés sur grand écran, dans les jardins de l’Abbaye des dames. Le public pourra également profiter de ces concerts dans un transat avec des casques en son binaural.