Classique info du jeudi 09 avril 2020

Un concert d'Andrea Bocelli en direct du Duomo de Milan. Des initiatives toujours plus nombreuses par les acteurs du monde de la musique. L'ouverture d'Aria par l'Opéra de Paris, un site consacré au chant lyrique et au ballet.

Des festivals et des représentations annulées et des aides pour l'Orchestre du Festival de Budapest

Les éditions japonaises et russes de la Folle Journée de Nantes sont annulées en raison de l’épidémie de Coronavirus. Prévues en mai à Tokyo et mi-juillet à Ekaterinbourg, elles devaient être consacrées à Beethoven.

Le Royal Danish Opera de Copenhague annonce que toutes ses représentations sont annulées jusqu’au 31 juillet.

Bonne nouvelle en Hongrie pour l’Orchestre du Festival de Budapest ! Dirigée par Ivan Fischer, la formation va recevoir cette année l’équivalent de quatre millions six cent mille euros de la part de l’Etat hongrois, et plus de six cent mille euros de la part de la ville de Budapest. L'accord entre l'État, la ville et l'Orchestre est prévu pour une période de quatre années.

Un concert d'Andrea Bocelli en direct du Duomo de Milan

À l’occasion de la fête de Pâques dimanche prochain, le ténor italien Andrea Bocelli a été invité par le maire de Milan à chante dans la cathédrale de la Nativité-de-la-Sainte-Vierge de Milan, ou Duomo di Milano. Une cathédrale vide dans lequel le ténor interprétera des chants issus du répertoire liturgique catholique. La ville italienne est située en Lombardie, la région la plus touchée par le coronavirus. La performance intitulée "Music for Hope" sera retransmise en direct sur la chaîne Youtube du chanteur à partir de 19h.

Des initiatives niçoises

En ces temps de confinement, les initiatives se multiplient : les artistes de l’Opéra Nice Côte d’Azur se mobilisent et interviennent sur les réseaux sociaux de l'Opéra dans des capsules musicales "la minute artistique", à retrouver sur Facebook ou sur Instagram. À Nice encore, le Conservatoire continue de donner cours grâce à un dispositif d’enseignement à distance.

« Aria », un nouveau site spécialisé consacré au chant lyrique et au ballet

L’Opéra de Paris met en ligne aujourd’hui « Aria », un site entièrement gratuit qui permet de découvrir et d'approfondir sa connaissance de l’univers lyrique et du ballet. Conçu pour un large public, ses modules expliquent par exemple la différence entre un baryton et un ténor, ou l'origine du mot « ballet ». L’objectif est de rendre le monde de l’opéra moins intimidant, à l'aide d'extraits sonores et de videos didactiques. Le visionnage des opéras du "Barbier de Séville", mis en scène par Damiano Michieletto, ou encore du ballet "Giselle" avec Dorothée Gilbert dans le rôle titre, sont toujours accessibles sur la plateforme en ligne de l'Opéra de Paris.