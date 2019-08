Classique info du jeudi 01 août 2019

Il était moins une pour l’orchestre philharmonique du Maryland

Après avoir annoncé sa disparition faute d’argent, l’espoir est de retour dans les rangs de l’orchestre. Une levée de fonds en urgence a permis de réunir 150 000 dollars. Mais surtout l’initiative privée de Jack Kelly, un ancien musicien de l’orchestre, a engendré des dons d’un montant total de 275 000 dollars. Cet ancien musicien a quand même posé une condition : il veut assurer le poste d’administrateur par intérim pendant un an, sans salaire. Ce qui représentera en plus une économie de 140 000 dollars a argumenté Jack Kelly.

à lire aussi article Aux États-Unis, le National Philharmonic met la clef sous la porte, faute de budget

Décès de Harold Prince : producteur historique de Broadway

La disparition d’Harold Prince hier, un nom peu connu du grand public… Mais sans qui la plupart des comédies musicales de Broadway n’auraient pas existé. Harold Prince était producteur, et grâce à lui, Le violon sur le toit, New girl in town, et surtout West Side Story ont pu être montées. Harold Prince avait 91 ans.

Aux Etats-Unis, une association se démène pour sauver la maison natale de Nina Simone

C’est en Caroline du Nord. Celle où elle a vu le jour en 1933 et où elle a vécu les premières années de sa vie. Après avoir frôlé la destruction en 2017, elle a été rachetée par quatre artistes, qui n’ont plus les fonds pour assurer la rénovation. L’an dernier, la maison a été déclarée Trésor National, ce qui la sauve déjà d’une nouvelle volonté de démolition. Ce serait dommage, c’est dans cette maison en bois de Nina Simone a joué ses premières notes de piano.

à lire aussi article Jazz Culture : Miss Nina Simone

Louis de Funès et la musique

Lui aussi a commencé comme pianiste, mais c’est devant la caméra qu’il a fait carrière. Louis de Funès, qui aurait eu 105 ans hier. Pour l’occasion France Musique publié un article, Louis de Funès, l’homme orchestre, où vous apprendrez tout sur le rapport que ce comédien entretenait avec la musique.