Une autre Scala, avec Clément Mao Takacs, Mélanie et Frédéric Biessy

A la table des Invités :

- Clément Mao Takacs (chef d'orchestre, pianiste, compositeur)

pour le concert Debussy en perspective, dimanche 23 septembre à 17h30 dans le cadre du Festival de Royaumont. Programme autour de Debussy, Jean Cras et Duparc

- Mélanie et Frédéric Biessy (présidente et directeur général de La Scala Paris)

pour " Aux Armes, Contemporains ! ", 48h de musique vendredi 20 et samedi 21 septembre. C'est le nouveau rendez-vous de La Scala Paris et de la SACEM pour célébrer la création musicale d'aujourd'hui avec Francesco Tristano, Bertrand Chamayou, Julien Leroy, Philippe Manoury...