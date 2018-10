Un grain de folie, avec Bertrand Cuiller et Björn Schmelzer

A la table des Invités

- Bertrand Cuiller (claveciniste et directeur artistique du Caravansérail)

pour le disque Couperin l'Alchimiste, un petit théatre du monde. Il inaugure une intégrale consacrée à l’œuvre pour clavecin de François Couperin. Sorti récemment chez Harmonia Mundi.

- Björn Schmelzer (directeur artistique de Graindelavoix)

pour le concert de ce samedi 6 octobre à l'Abbaye de Royaumont pour une Nuit Gesualdo

et pour le CD "The liberation of the gothic" consacré à la musique anglaise, sorti chez Glossa

Programme musical

Couperin : 1er Livre - 3ème ordre. La Ténébreuse

Bertrand Cuiller (clavecin)

Harmonia Mundi HMM902375.76

Couperin : 2ème Livre - 11ème ordre. les Grâces naturelles

Bertrand Cuiller (clavecin)

Harmonia Mundi HMM902375.76

Couperin : 1er Livre - 19ème ordre. L'artiste

Bertrand Cuiller (clavecin)

Harmonia Mundi HMM902375.76

Couperin : 1er Livre - 4ème ordre. _Les Baccanales, "Enjouements bachiques"_

Bertrand Cuiller (clavecin)

Harmonia Mundi HMM902375.76

Cipriano de Rore: O morte eterno fin

Graindelavoix

Björn Schmelzer (direction)

Glossa GCD P32114

Thomas Hashwell : Missa ave Maria

Graindelavoix

Björn Schmelzer (direction)

Glossa GCD P32115

John Browne : Salve regina

Graindelavoix

Björn Schmelzer (direction)

Glossa GCD P32115