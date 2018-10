Un Bach de saison, avec Cédric Pescia et Paolo Zanzu

A la table des invités :

Cédric Pescia (pianiste) pour la parution de son disque J.S. Bach, Le Clavier bien tempéré sur la label La Dolce Volta.

(claveciniste) pour la création de son ensemble Le Stagioni, et leur premier concert : "Haendelmania" mardi 23 octobre salle Cortot (Paris) Mathieu Franot (clarinettiste et co-directeur des Frivolités Parisiennes) pour la parution du disque Tea for Twosur le label Naxos.

Programme musical

Georg Friedrich Haendel, Suite en ré mineur HWV 437 - IV.

Paolo Zanzu (clavecin)

Musica Ficta MF8025

Claudio Monteverdi, Le Couronnement de Poppée - "Disprezzatto regino"

Anna Reinhold (mezzo-soprano), Ensemble Le Stagioni, Paolo Zanzu (clavecin et direction)

Copie privée

Jean-Sébastien Bach, Prélude et fugue en fa dièse majeur BWV 858 (Livre 1)

Cédric Pescia (piano)

La Dolce Volta LDV 38.1

Jean-Sébastien Bach, Prélude et fugue en fa majeur BWV 880 (Livre 2)

Cédric Pescia (piano)

La Dolce Volta LDV 38.1

Thelonious Monk, Dinah (take 1)

Columbia

Lightly lightly

Clémentine Decouture (soprano), Philippe Brocard (baryton), Frivol'Ensemble

Naxos 8.573973

Grace LeBoy, Everybody Rag with Me / On r'met ça !

Clémentine Decouture (soprano), Philippe Brocard (baryton), Frivol'Ensemble

Naxos 8.573973