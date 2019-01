La vie (musicale) est un roman, avec Lola Gruber et Jonas Vitaud

A la table des Invités

Lola Gruber (écrivain)

pour le livre " Trois concerts ", éditions Phébus

Jonas Vitaud (pianiste)

Programmation musicale

Claude Debussy

Suite Bergamasque : prélude

Jonas Vitaud, piano

Mirare

Claude DebussyLa chevelure

Karine Deshayes, chant

Philippe Cassard, piano

Enregis. studio 105 Radio France 14/12/12

Claude DebussyPetite suite : En bateau

Jonas Vitaud, piano

Roustem Raitkoulov, piano

Mirare

Claude Debussy

Fantaisie pour piano et orchestre

Secession orchestra

Clément Mao Takacs, direction

Jonas Vitaud, piano

Mirare

Benjamin Britten

Suite pour violoncelle N°1 : Canto primo

Mstislav Rostropovich, violoncelle

Decca

Zoltan Kodaly

Sonate pour violoncelle seul op.8 : Adagio

Xavier Phillips, violoncelle

Harmonia mundi

Robert Schubert

Sonate for arpeggione and piano in A minor

Mstislav Rostropovich, violoncelle

Benjamin Britten, piano

Decca